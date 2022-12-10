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Температура воздуха до +4 °C. Подробный прогноз в Беларуси на середину декабря

10 декабря 2022 15:31
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С каждым декабрьским днем белорусы все больше и больше погружаются в зимнюю сказку, а это еще только начало зимы, рассказали в программе «Плюс-минус». Давайте вспомним, какой была вторая неделя декабря. Началась неделя морозно, в среднем столбик термометра опускался до -8...-10 °C. При этом погода была преимущественно тихая, без порывистого ветра и снежных осадков. Ситуация изменилась к середине недели, погоду в Беларуси определяли атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы. В стране наблюдалась слабая метель, на дорогах – гололед и гололедица.   

Температура воздуха до +4 °C. Подробный прогноз в Беларуси на середину декабря-1

Чего же ждать белорусам на предстоящей неделе?  

Чем ближе к новому году, тем больше наблюдается тенденция к потеплению. Повторится ли опыт предыдущих лет на грядущей неделе? Потепление с плюсовой температурой сохранится до середины недели, максимальной отметки столбик термометра достигнет в среду, 14 декабря, средняя температура воздуха по стране составит +2...+4 °C выше ноля. Затем ожидается незначительный спад, до -3 °C, погода при этом будет сохраняться снежная и преимущественно пасмурная.  

В Афинах +19°C, в Риге синоптики прогнозируют до -6°C. О погода в Европе на неделю с 12 по 18 декабря читайте здесь.  

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

Температура воздуха до +4 °C. Подробный прогноз в Беларуси на середину декабря-4

Температура воздуха до +4 °C. Подробный прогноз в Беларуси на середину декабря-6

Температура воздуха до +4 °C. Подробный прогноз в Беларуси на середину декабря-8

Температура воздуха до +4 °C. Подробный прогноз в Беларуси на середину декабря-10

Температура воздуха до +4 °C. Подробный прогноз в Беларуси на середину декабря-12

Температура воздуха до +4 °C. Подробный прогноз в Беларуси на середину декабря-14

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# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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