Температура воздуха до +4 °C. Подробный прогноз в Беларуси на середину декабря

С каждым декабрьским днем белорусы все больше и больше погружаются в зимнюю сказку, а это еще только начало зимы, рассказали в программе «Плюс-минус». Давайте вспомним, какой была вторая неделя декабря. Началась неделя морозно, в среднем столбик термометра опускался до -8...-10 °C. При этом погода была преимущественно тихая, без порывистого ветра и снежных осадков. Ситуация изменилась к середине недели, погоду в Беларуси определяли атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы. В стране наблюдалась слабая метель, на дорогах – гололед и гололедица.