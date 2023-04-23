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Сохранит память на века. На СТВ показали макет обновлённого обелиска в Елизово

23 апреля 2023 17:43
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Новости Беларуси. Команда телеканала СТВ отправилась на субботник в небольшой поселок Елизово в Могилевской области, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так получилось, что с этим местом нас свела сама судьба. Еще прошлой осенью в редакцию программы обратилась местная жительница, которая волновалась за судьбу обелиска, установленного на старом кладбище, где могут быть похоронены две девушки-партизанки.

Сохранит память на века. На СТВ показали макет обновлённого обелиска в Елизово-1

Ко Дню Победы СТВ обновит мемориальное сооружение без нарушения действующей концепции. Обелиск из долговечных материалов позволит сохранить память на века. Предусмотрели также возможность дальнейшего нанесения путем лазерной гравировки имен героев, безвременно ушедших в вечность.

Сохранит память на века. На СТВ показали макет обновлённого обелиска в Елизово-4

Константин Авраменко, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Изначальной концепцией мемориала была классическая форма его это гранитный обелиск черного цвета, венчающийся золотой звездой. А основанием для мемориала служит плита из красного гранита, символизирующая ту кровь, пролитую в белорусскую землю. Материал полностью выбран таким образом, чтобы мемориал служил долгие и долгие десятилетия.

Сохранит память на века. На СТВ показали макет обновлённого обелиска в Елизово-7

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# Великая Отечественная война # общество # Оксана Семашко # Константин Авраменко # Фотофакт

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