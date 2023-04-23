Сохранит память на века. На СТВ показали макет обновлённого обелиска в Елизово

Новости Беларуси. Команда телеканала СТВ отправилась на субботник в небольшой поселок Елизово в Могилевской области, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так получилось, что с этим местом нас свела сама судьба. Еще прошлой осенью в редакцию программы обратилась местная жительница, которая волновалась за судьбу обелиска, установленного на старом кладбище, где могут быть похоронены две девушки-партизанки.