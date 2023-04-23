Прямой эфир

Какую программу подготовили для белорусов ко Дню Победы? Рассказал Анатолий Маркевич

23 апреля 2023 16:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Страна готовится встретить 78-ю годовщину Великой Победы. Уже идет подготовка 9 Мая, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По традиции празднование начнется несколько раньше этой даты.

Некоторыми подробностями проведения Дня Победы поделился с нашей программой министр культуры.

Какую программу подготовили для белорусов ко Дню Победы? Рассказал Анатолий Маркевич-1

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Мероприятия начнутся уже с 5 мая, когда во Дворце Республики пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы. Собраны самые лучшие творческие силы в виде концертной программы для того, чтобы все зрители и телезрители могли ощутить настоящие чувства, переживать тот очень сложный и трудный военный путь, по которому пришлось пройти нашим ветеранам. Конечно, мероприятия будут проходить непосредственно на площади Победы: шествие, возложение. Когда каждый желающий – житель нашей станы, наши гости – сможет поклониться великой памяти.

# День Победы # общество # Анатолий Маркевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На что чаще всего жалуются белорусы в ЖКХ? Про топ-5 обращений рассказал замминистра сферы
23 апреля 2023 16:48

На что чаще всего жалуются белорусы в ЖКХ? Про топ-5 обращений рассказал замминистра сферы

Республиканский субботник поддержало множество белорусов. Как это было?
23 апреля 2023 16:34

Республиканский субботник поддержало множество белорусов. Как это было?

Зачем нужны субботники и как они помогают патриотическому воспитанию? Рассказала Марина Ильина
23 апреля 2023 13:58

Зачем нужны субботники и как они помогают патриотическому воспитанию? Рассказала Марина Ильина