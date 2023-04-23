«Сохранность и поддержание в готовности». В Беларуси восстанавливают стартовые площадки для РК «Тополь»

Новости Беларуси. Белорусские военные приступили к сезонным работам по благоустройству объектов, где ранее базировались подразделения ракетных войск стратегического назначения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Боевые стартовые позиции ранее использовались для размещения мобильного комплекса «Тополь». Главная задача сейчас – поддержание инфраструктуры в надлежащем состоянии.

О восстановлении этих площадок говорил во время Послания народу и парламенту Президент. После распада СССР Беларусь отказалась от ядерного оружия. Полки и дивизии, обслуживающие стратегические объекты, были сняты с боевого дежурства и перебазированы в Россию. Последний стратегический комплекс «Тополь» с межконтинентальными баллистическими ракетами вывезли с территории нашей страны в ноябре 1996-го. А между тем, в белорусских арсеналах хранилось 80 зарядов к «Тополю» и больше тысячи тактических боеприпасов.