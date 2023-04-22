Команда СТВ взяла опеку над захоронением времён войны. Кто может покоиться в безымянной могиле?

Новости Беларуси. Каждый памятный знак, рассказывающий историю Великой Отечественной войны, ценен для белорусов. Сегодня те, кто привык рассказывать о сохранении исторической памяти с экрана, тоже внесли вклад в общее дело. Команда нашего телеканала отправилась в Осиповичский район, чтобы навести порядок на старом кладбище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Опеку над безымянной могилой в деревне Елизово СТВ взяло на себя в 2022 году по просьбе местной жительницы. Подробности в материале Оксаны Семашко.

Об этой истории мы рассказывали в ноябре 2022 года. Словно крик о помощи от неравнодушных телезрителей – комментарий-просьба «не позволить превратиться в руины памятнику жертвам Великой Отечественной в Елизово». Мы, конечно, не могли остаться в стороне. Скромный обелиск по безымянным сестрам-партизанкам стоит в центре старого кладбища. Но долгое время оставался незаметным. В этом году в деревне ушел из жизни последний свидетель войны, люди переживают за сохранение памяти.

Наталья Молодцова, жительница деревни Елизово:

Это же совсем недавно история вся эта открылась. Мы не знали такого. Не попадали. Может быть, звезда была неяркая. Ну, как-то даже мимо не попадалось ходить. А так как я в школе работаю, хочу вам сказать, что теперь мы знаем много чего об этом: что родственники есть и в Минске, и в Могилеве, и в Бобруйске, в Елизово дальние родственники есть, в Канаде.

В годы Великой Отечественной небольшую деревушку Елизово Осиповичского района выжгли дотла. На этой территории проходила наступательная операция «Бобруйский котел». Останки жертв продолжают находить в лесных воронках и огородах. Тогда хоронили где придется. В Елизово даже на болотистой местности выросло целое кладбище. В некоторых могилах покоятся по два человека.

Оксана Семашко, корреспондент:

По предположениям, здесь захоронены сестры Шардыко. На момент расстрела младшей было всего 17 лет, старшая тогда попрощалась с жизнью в 20. Во время войны девушки на территории Елизово собирали разведывательные данные, здесь у них были родные. Вот, кстати, по предположениям захоронен их дядя. Сами партизанки были родом из Бобруйского района. Подлинность этих данных еще предстоит установить, впереди большая работа. Но уже сделаны первые шаги. Сегодня благодаря усилиям команды нашего телеканала обелиск стал еще заметнее. Это наш скромный вклад и дань уважения. Алая звезда теперь просматривается даже с центральной дороги этой деревни, а значит, памятное место без внимания не останется.

Сергей Шуманский, заместитель директора дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы здесь поработали не только, скажем так, в кадре, но и руками. Соответственно, и память о себе оставили не только где-то на экране, в кадре, в интернете, но и вот будет наш задел на будущее. Мы восстановим этот памятник уже к 9 Мая. И я считаю, что плюс одно хорошее дело в копилку каждого из тех, кто здесь сегодня поработал.

Алеся Иванова, ведущая информационных программ ЗАО «Столичное телевидение»:

Сегодня мы пообщались с местными жителями, которые рассказали нам об истории, об этих девочках-партизанках, о том, какие факты уже известны. Потому что пока доподлинно неизвестно, кто там похоронен. Безусловно, накануне Радуницы мы здесь все на кладбище отдаем честь погибшим. Местные жители благодарят за проявленное внимание. Ведь по всей многострадальной белорусской земле таких неизвестных могил тысячи. Может быть, пример нашего телеканала побудит и других увековечить память и истинный подвиг отважных солдат и партизан.

Ольга Юшкевич, председатель Елизовского сельского исполнительного комитета:

Сегодня телекомпания СТВ на нашей земле и именно уделяет внимание одному вот этому факту. И если удастся поставить в этой истории точку, довести до логического завершения, то это будет очень замечательно. И мы очень признательны. «Не могли остаться в стороне». Руководство и сотрудники СТВ присоединились к республиканскому субботнику.