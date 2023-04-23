С начала СВО 93 тыс украинцев прибыло в Беларусь. Вот как беженцам помогают обрести новый дом

Каждый день в Украине продолжаются боевые действия, в результате которых гибнут люди, в том числе мирные жители. Миллионы украинцев лишись крыши над головой и вынуждены бежать от войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По последним данным, с начала года только Беларусь приняла больше 18 тысяч украинцев. Они прибывают в нашу страну в том числе транзитом через ЕС. А всего с начала спецоперации в нашу страну прибыло больше 93 тысяч граждан Украины. С теми, кто обрел на нашей земле не только спасение, но и новый дом, встретился Виктор Пралич.

Сергей Юрченко, житель Полоцка:

Когда вывозил жену, 23 февраля, получается, я вывез ее в Беларусь с ребенком, а сам ехал назад. И получилось, что попал под обстрел. Сергея чудом удалось спасти, за что и благодарен врачам. У него были раны головы и ног. Теперь свою вторую, точнее, новую жизнь он строит в Полоцке. Здесь у него жена, ребенок, работа и мирное небо. Обычные человеческие ценности. Казалось бы.

Сергей Юрченко:

Из-за ранения был физически не ходячий. Тяжело было передвигаться. Работать физически не мог. Красный Крест помогал продуктами, лечением помогал. С начала специальной военной операции в нашу страну перебрались более 90 тысяч украинцев. Повод уехать у всех один – безопасность. Их путь к миру долгий. Маршрут пролегает через Польшу, Литву и Латвию. Но эти государства для них – всего лишь транзит. Конечная точка – Беларусь. Все тот же островок безопасности, добравшись до которого выдыхают.

Это кроватка для маленького ребенка. К нам сейчас уже через Германию едет семья беженцев, которая буквально в конце апреля будет заселяться. Поэтому мы знаем, для кого подготовили эту комнату. Кризисный центр Витебской областной организации Красного Креста. Работает с ноября 2022 года. Те, кто проживает сейчас здесь, от общения с журналистами отказываются. Пока у них идет сложный психологический процесс адаптации. Адаптации к мирной жизни. Протягивают руку помощи различные специалисты. Но чаще и больше всего с ними работают психологи. И с детишками, и со взрослыми.

Наталья Самсанович, психолог Витебской областной организации РОО Белорусского Общества Красного Креста:

Одно из направлений, чтобы здесь люди получили поддержку и помощь. Ведь не только психологическое, но и социальное сопровождение осуществляется. Это специфическая работа, потому что они были свидетелями военных действий. И это наложило отпечаток на их подсознательном уровне, что они это все перенесли.

Бытовые условия временного проживания максимально приближены к домашним. Находиться в центре можно до двух месяцев. За это время постояльцам помогают сделать необходимые документы, решить вопрос с работой, жильем, учебой, даже в элементарном – с одеждой. Только с начала года на территории Витебской области 39 украинцев захотели поменять гражданство на белорусское.

Светлана Авик, начальник управления по гражданству и миграции УВД Витебского облисполкома:

Это те лица, которые родились либо проживали в Беларуси, а также супруги и потомки таких лиц. Хотелось бы отметить, что гражданство Республики Беларусь приобретают поколениями. Не только родители, но и дети, и внуки. Управление по гражданству и миграции, Красный Крест, общественные организации, да даже и простые белорусы всегда открыты для тех, кому нужна помощь или поддержка. Потому здесь и ищут второй дом, да что уж – родину.

Наталья Бука, председатель Полоцкой районной организации РОО Белорусского Общества Красного Креста:

Они благодарны за то, что им оказывают помощь. Именно любая помощь – они благодарны. Город Полоцк маленький, все друг друга знают. Уже как свои, как родные белорусы, полочане. Они молодцы, и общение идет, как со своими родными. Сергей Юрченко уже окончательно и бесповоротно принял решение оставаться в Беларуси. В ближайшее время даже решит вопрос с гражданством. Конечно, белорусским.