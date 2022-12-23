«Сохрани символ праздника». Вот какую новогоднюю акцию организовали для ёлочных базаров

Атмосфера волшебства. Как лесхозы готовятся к праздникам и какой путь проходит елка, прежде чем попадает на новогодний огонек? В программе «Центральный регион» на СТВ узнали, почему следует приобретать деревья в катках и где можно под бой курантов встретить Новый год. Также побываем на выставке елочных игрушек и познакомимся с народным творчеством в Несвижском замке. Влада Родовская, корреспондент:

Близится Новый год. Как готовится к этому лесхоз? Сколько елок жители смогут купить? Сбор шишек у лесников – как жатва у аграриев. Узнали интересные нюансы этого занятия

Анна Гемская, инженер Березинского лесхоза:

Лесхоз планирует заготовить в этом году около 2 000 новогодних деревьев. Также мы планируем реализовывать новогодние деревья в кадках. Планируем это приурочить к акции «Сохрани символ праздника», которая начинается с момента открытия елочных базаров и продлится до 31 декабря. Влада Родовская:

А в чем смысл акции?

Анна Гемская:

Акция заключается в том, чтобы люди были более ориентированы на покупку новогодних елей в кадках, ящиках. Таким образом, покупая новогоднее дерево, они сохраняют его и в следующем году, весной могут высадить его в открытый грунт, а также ухаживать за ним на протяжении всего периода до момента высадки. Покупателям будет дана памятка, где будет подробно описано, что и как необходимо делать. Как правило, берут новогодние ели, но есть покупатели, которые отдают предпочтение сосне, потому что она более пушистая, ее ветви более мощные, шикарные, иглится больше. И она, как правило, стоит дольше.



Во всех городах будут организованы специальные елочные базары. Функционировать они будут с 20 по 31 декабря. Также можно будет приобрести себе красавицу в лесхозах напрямую.

Анна Гемская:

Покупатель, придя за новогодней красоткой, может не только выбрать ее для себя, но она будет упакована надлежащим образом. Мы приобрели специальные тоннели для упаковки новогодних деревьев, которые будут упаковываться в сетку. Это будет удобно.



Кстати, об акции «Сохрани символ праздника». Эта традиция шагает по стране уже не первый год. Белорусам предлагают приобрести новогодние деревья в кадках, горшках или ящиках и сохранить их до весны. Так сказать, тренд на экологичность. В лесхозе признаются: новое течение пользуется спросом.

Александр Войтович, начальник питомника Березинского лесхоза:

Этот процесс немного сложнее, потому что в кадках и площадь питания меньше, дереву легче расти в открытом грунте. Поэтому нам приходится изготавливать субстрат, добавлять туда удобрения, специальные влагоудерживающие компоненты, чтобы растение чувствовало себя хорошо и радовало потребителей. Чтобы попасть на праздник, елочка растет около 7-8 лет. Как выращивают новогодние деревья? Читайте далее.





В таких кадках елки бывают различных размеров – на каждого потребителя. Только важно помнить: недостаточно просто купить дерево. За ним нужен уход.



Анна Гемская:

При покупке елей в кадках мы предоставляем памятку по уходу за деревом. Побыв на новогодних праздниках, ель необходимо поместить в более прохладное помещение, опрыскивать водой комнатной температуры либо немного прохладнее. Также совершать полив, но не такой активный, чтобы она не пошла в рост. А потом, уже весной, высадить ее на своей малой родине либо у себя во дворе, чтоб она радовала ежегодно.