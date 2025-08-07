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Новости по тегу #Александр Войтович

Безопасность и 3-разовое питание – какие условия создают для студотрядовцев на рабочем месте
07 августа 2025 09:59

Безопасность и 3-разовое питание – какие условия создают для студотрядовцев на рабочем месте

В Беларуси продолжается акция «Дай лесу новае жыццё» – волонтёры помогли высадить более 60 тыс. деревьев
08 апреля 2025 13:58

В Беларуси продолжается акция «Дай лесу новае жыццё» – волонтёры помогли высадить более 60 тыс. деревьев

В Гомельской области высадили около 400 гектаров леса – к процессу подключились сотни волонтёров
16 октября 2024 17:23

В Гомельской области высадили около 400 гектаров леса – к процессу подключились сотни волонтёров

112 тыс. гектаров лесного фонда. Как сотрудники Березинского лесхоза сохраняют природные богатства?
31 июля 2024 14:25

112 тыс. гектаров лесного фонда. Как сотрудники Березинского лесхоза сохраняют природные богатства?

Белорусский лесхоз подготовил новинку ландшафтного дизайна – посмотрите на необычный кустарник
24 апреля 2024 12:30

Белорусский лесхоз подготовил новинку ландшафтного дизайна – посмотрите на необычный кустарник

«Сохрани символ праздника». Вот какую новогоднюю акцию организовали для ёлочных базаров
23 декабря 2022 05:39

«Сохрани символ праздника». Вот какую новогоднюю акцию организовали для ёлочных базаров

Сбор шишек у лесников – как жатва у аграриев. Узнали интересные нюансы этого занятия
23 декабря 2022 05:29

Сбор шишек у лесников – как жатва у аграриев. Узнали интересные нюансы этого занятия

Высадят 4,5 млн деревьев. В лесхозах Минской области готовятся к «Неделе леса»
07 апреля 2022 14:40

Высадят 4,5 млн деревьев. В лесхозах Минской области готовятся к «Неделе леса»

Мечта – получить белорусское гражданство. За каким счастьем в Беларусь переезжают украинцы?
18 августа 2021 15:06

Мечта – получить белорусское гражданство. За каким счастьем в Беларусь переезжают украинцы?

В ночь на Пасху малолетние вандалы расписали стену костела в Волковысском районе
17 апреля 2017 16:15

В ночь на Пасху малолетние вандалы расписали стену костела в Волковысском районе