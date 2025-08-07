Новости по тегу #Александр Войтович

«Для ребят организовано место для приема пищи, место для отдыха. Обеспечиваем средствами индивидуальной защиты на 100% – верхняя одежда, перчатки».
За прошлый год березинские лесоводы подготовили 10 миллионов саженцев.
За выходные в Гомельской области – самой пострадавшей во время непогоды – высадили около 400 гектаров лесных культур. Помогать лесхозам восстанавливать ветровально-буреломные участки вызвались сотни волонтеров – местные жители и гости из других регионов Беларуси.
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