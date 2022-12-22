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«Это всё просто чудо». Как сотрудники МВД поздравили ребят из специальной школы-интерната?

22 декабря 2022 19:08
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Новости Беларуси. В Руденск заглянул марафон добра. Поздравить воспитанников специальной школы-интерната с наступающими праздниками приехали работники правоохранительного блока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это всё просто чудо». Как сотрудники МВД поздравили ребят из специальной школы-интерната?-1

Сотрудники МВД сперва организовали для ребят выставку служебного автотранспорта, экипировки и специальных средств. Порадовали ребят и милиционеры-кинологи вместе с четвероногими помощниками. Большой восторг вызвало катание на снегоходах и санях в компании Деда Мороза и Снегурочки. Весь этот яркий праздник дополнили театрализованное представление и, конечно, множество подарков. Среди них – посудомоечная машина для школы-интерната, елочные игрушки милицейской тематики и сладости.

«Это всё просто чудо». Как сотрудники МВД поздравили ребят из специальной школы-интерната?-4

Наталья Дировская, директор Руденской специальной школы-интерната:
Праздник удался: фокусы, фейерверки, праздничное настроение ребят. Это все просто чудо и сказка! Сказки просто так не заканчиваются. Ребят ждали сладкие сюрпризы, а меня как руководителя, естественно, огромный подарок в виде сертификата. И я не постесняюсь сказать, что это посудомоечная машина, которая уже установлена и работает у нас в учреждении образования.

«Это всё просто чудо». Как сотрудники МВД поздравили ребят из специальной школы-интерната?-7

А вот у одного из воспитанников школы-интерната исполнилась давняя детская мечта: он всегда хотел служить в силовых структурах, но не сможет этого сделать из-за проблем со здоровьем. Тогда милиционеры пошили и привезли парню форму. Гостей он встречал уже в обновках.

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# Благотворительная акция # общество # Дед Мороз # Снегурочка # Наталья Дировская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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