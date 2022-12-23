Чтобы попасть на праздник, ёлочка растёт около 7-8 лет. Как выращивают новогодние деревья?

Атмосфера волшебства. Как лесхозы готовятся к праздникам и какой путь проходит елка, прежде чем попадает на новогодний огонек? В программе «Центральный регион» на СТВ узнали, почему следует приобретать деревья в катках и где можно под бой курантов встретить Новый год. Также побываем на выставке елочных игрушек и познакомимся с народным творчеством в Несвижском замке.

Влада Родовская, корреспондент:

В период новогодних праздников нет популярнее товара, чем елка. И несмотря на такой большой ассортимент искусственных деревьев, многие все же отдают предпочтение живым. Тем самым с особым запахом, которые превращают домашний уголок в нечто волшебное. Попытаемся разобраться, как выращивают самый главный элемент праздника и сколько людей трудятся над созданием зеленой красавицы.

Сегодня сложно представить Новый год без елки. Этот красивый атрибут незаменим. Традиция появилась еще у древних славян. Тогда они вместо елочки наряжали другие деревья, например, березу или дуб. Вскоре это течение украшать зеленую красавицу стало, можно сказать, модным и распространилось во множестве стран.

Уже в начале XIX веке эта тенденция пришла и в Россию. Первая публичная елка в центре города появилась только в середине XIX столетия. Постепенно, шаг за шагом новогодняя елка стала привычной и любимой для каждой семьи. А ее украшение теперь – это одна из главных семейных церемоний. Так какой путь проходит вкусно пахнущая красавица до того, как попадает к нам на праздник? С этим вопросом отправляемся в лесхоз.

На специально отведенных местах эти елки выращиваются именно для вырубки. Деревья, которые растут в естественных условиях, не всегда выглядят так презентабельно, как на специально отведенных местах. Тут они пушистые и ровные – за ними тщательно следят специалисты. Да и рубить проще – все в одном месте.

Василий Багуль, лесник Березинского лесхоза:

Новогодние ель или сосна, как правило, вырубаются на специально отведенных делянках или специально высаженных плантациях новогодней ели. Стараемся вырубать пышные ели, чтобы были красивые, востребованные, которые люди возьмут. На гектаре высаживается 4 000 с лишним. Считайте, тут тысяч пять.



Чтобы попасть на новогодний праздник, елочка растет около 7-8 лет. У каждой своеобразные этажи из ветвей, они появляются каждый год. По этому фактору и определяется возраст. Считается количество плюс прибавляется несколько лет, которые уходят на создание самого первого яруса.





Василий Багуль:

Каждый год высаживаем, они подрастают. Например, этой плантации уже лет 8-9.



И только после такого длинного пути от семечка до красивого и пышного деревца этот символ праздника можно купить. И это не только елки – стройные сосны, нарядные букеты и даже деревья в кадках.