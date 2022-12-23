Сбор шишек у лесников – как жатва у аграриев. Узнали интересные нюансы этого занятия

Атмосфера волшебства. Как лесхозы готовятся к праздникам и какой путь проходит елка, прежде чем попадает на новогодний огонек? В программе «Центральный регион» на СТВ узнали, почему следует приобретать деревья в катках и где можно под бой курантов встретить Новый год. Также побываем на выставке елочных игрушек и познакомимся с народным творчеством в Несвижском замке.

Влада Родовская, корреспондент:

Горячий сезон у лесхоза можно сравнить с жатвой у аграриев. Сейчас в наших белорусских лесах активно собирают шишки. Отбирают их вручную, смотрят на наличие признаков заболевания. Все для того, чтобы в итоге получить только качественные семена.



Лесники с декабря по март не сидят на месте – собирают плоды на хвойных плантациях. Это еловые и сосновые леса. На ощупь определяют качество плодов. Они должны быть крупных размеров, наполнены семенами и главное – плотно закрыты.





Александр Войтович, начальник питомника Березинского лесхоза:

Мы находимся на территории Березинского базисного лесопитомника, где в 2016 году была заложена лесосеменная плантация второго порядка. Каждое растение – это привитый посадочный материал, генетически улучшенный, из которого мы планируем в ближайшие 2-3 года получать шишки и семена со стопроцентными материнскими качествами тех деревьев, из которых брался материал для прививок. Ничего хитрого нет. Выбирается нормальное насаждение в лесном фонде, где лесники, работники нашего лесхоза производят сбор этих шишек. Там есть два варианта – со стоячих деревьев или со срубленных, где проходит рубка главного пользования. То есть совмещаем приятное с полезным. Дерево срезано – мы оттуда взяли шишки.

Над сбором шишек трудятся порядка 100 работников ежедневно. Отобранный плод попадает на сушку. Происходит это в специальных контейнерах. При этом соблюдается оптимальная температура. Там же очищаются семена и отправляются на хранение. После в лесхозе их проверяют в собственной лаборатории и отправляют в республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр. Часть сырья остается, чтобы на территории питомника вырастить свой собственный посадочный материал для новых лесов и не только. В этом году прогнозируют хорошие результаты по сбору – не менее 30 тонн. Чтобы попасть на праздник, елочка растет около 7-8 лет. Как выращивают новогодние деревья? Читайте далее.