«Наши академические разработки получают первые места». Стартовал молодёжный форум «Путь в науку»

Новости Беларуси. В Минске стартовал молодежный форум «Путь в науку». Его участниками стали более 300 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это аспиранты, магистранты и студенты ведущих вузов страны, а также школьники, ведущие научно-исследовательскую работу. Они представили свои разработки по различным направлениям: продовольствие, мясо-молочная промышленность, а также медицинские и биологические проекты. На всеобщее обозрение выставлены образцы электротранспорта и беспилотных летательных аппаратов. В 2022 году форум проходит уже в третий раз, вместе с Академией наук участие в его организации приняло и Министерство образования.

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:

Если раньше говорили, что надо усилить связь науки и образования, то теперь она очень прочная, эта связь. Ее разорвать невозможно. Мы представим ученым Министерства образования свободный доступ, бесплатный, к нашим информационный ресурсам: библиотеки, электронные ресурсы. И наши ученые будут иметь доступ к информационным ресурсам Министерства образования. Это позволит обмениваться информацией, быстрее проводить исследования, объемы информации и объемы анализа увеличивать.

Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси:

Практически каждый третий исследователь – это молодой ученый, то есть это ученый в возрасте до 35 лет. Поэтому стоит говорить, что у нас достаточно молодой кадровый состав, и молодые ученые работают по всем основным актуальным научным направлениям, которые существуют в белорусской науке и мировой науке в целом. Постоянно наши академические разработки получают первые места.