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Новости по тегу #Изобретения

Студентка БГУ создала технологию, которая может изменить агропром
26 сентября 2026 17:17

Студентка БГУ создала технологию, которая может изменить агропром

От ЖКХ до искусственного интеллекта – учащиеся Национального детского технопарка презентовали проекты
12 мая 2026 17:59

От ЖКХ до искусственного интеллекта – учащиеся Национального детского технопарка презентовали проекты

Разработка для спасателей-пожарных – финалист «100 идей для Беларуси» показал свое изобретение
24 марта 2026 08:07

Разработка для спасателей-пожарных – финалист «100 идей для Беларуси» показал свое изобретение

Червенские школьники создали умную солнечную скамью
24 марта 2026 07:14

Червенские школьники создали умную солнечную скамью

Лукашенко попросил школьников придумать установку против дронов
17 октября 2025 17:38

Лукашенко попросил школьников придумать установку против дронов

Аналогов в Беларуси нет! Студент разработал устройство для тренировок по теннису
06 марта 2025 11:27

Аналогов в Беларуси нет! Студент разработал устройство для тренировок по теннису

Юный инженер! 15-летний могилевчанин придумал промышленный пауэрбанк на солнечных батареях
26 февраля 2025 17:50

Юный инженер! 15-летний могилевчанин придумал промышленный пауэрбанк на солнечных батареях

Школьник из Волковыска разработал умную трость для незрячих и слабовидящих
18 ноября 2024 08:50

Школьник из Волковыска разработал умную трость для незрячих и слабовидящих

Школьники из Бреста запатентовали новую модель котла! Как работает ноу-хау?
01 июня 2024 17:00

Школьники из Бреста запатентовали новую модель котла! Как работает ноу-хау?

Немецкие студенты испытали прототип подводной лодки
10 октября 2023 08:55

Немецкие студенты испытали прототип подводной лодки

Беспилотные автомобили теперь перевозят багаж в Китае – посмотрите на изобретение
06 сентября 2023 09:59

Беспилотные автомобили теперь перевозят багаж в Китае – посмотрите на изобретение

Дизайнер из Британии изобрела кроссовки, которые могут засевать поля
04 сентября 2023 09:34

Дизайнер из Британии изобрела кроссовки, которые могут засевать поля