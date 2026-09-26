Новости по тегу #Изобретения

Более 15 вузов страны представили свои разработки в День научной молодежи.
В течение 24 дней юноши и девушки вместе с наставниками разрабатывали собственные проекты по 15 направлениям.
«Это средство индивидуальной защиты рук пожарного спасателя с интегрированной системой мониторинга опасных факторов пожара, которая в реальном времени контролирует состояние окружающей среды и предупреждает спасателя об угрозах».
Это автономная зарядная станция, работающая исключительно за счет солнечной энергии.
Глава государства ставит совершенно новую задачу. Она не о проторенной дорожке, а о том новом, над чем ломает голову весь мир.
Программа полностью фиксирует количество подач, скорость, вращение мяча и динамику передвижения теннисиста.
Спектр применения практически неограничен. Разработкой уже заинтересовались несколько организаций, есть запрос и от частников, однако после внедрения и результатов использования, инновационный пауэрбанк может стать одной из востребованных экспортных позиций.
У команды еще много идей и задумок. Ну а тростью уже заинтересовались специалисты, работающие с незрячими и слабовидящими людьми.
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