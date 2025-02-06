Собственные квадратные метры! Кто может претендовать на льготное жильё?

Объекты, которые включены в государственную инвестиционную программу, получат финансирование в размере свыше 2 млрд 200 млн рублей. Значительная часть этого бюджета будет направлена на развитие социальной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одно из ключевых направлений – доступность приобретения собственных квадратных метров белорусами. Новостройки растут по всей стране, изменяется и законодательство, чтобы разные категории населения могли решить квартирный вопрос. На примере Гродно темпы строительства оценила Галина Буро.

На 240 тысяч квадратных метров жилья Гродно прирос в прошлом году. В числе новоселов – многодетная семья Мелешко. О собственном жилье мечтали давно. Раньше приходилось жить в родительской квартире, но с обретением статуса многодетной семьи решили воспользоваться государственными льготами. И сами не ожидали, насколько быстро мечта стала реальностью.

Валентина Мелешко, жительница Гродно:

Когда наша семья стала многодетной, буквально месяца через 4 мне уже позвонили из администрации и предложили строиться. И где-то через месяц предложили строиться здесь, в микрорайоне Грандичи, трехкомнатная квартира. Поэтому мое ожидание составило где-то полгода. Собственные квадратные метры семья обрела в молодом перспективном микрорайоне Грандичи. В этой части на севере Гродно в последние годы ведется основная застройка жилья с господдержкой. В приоритете – многодетные семьи, военнослужащие, также законодательством определен большой перечень категорий граждан, которые имеют право на льготное строительство.