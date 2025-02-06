Новый сезон проекта «Минская смена» представили в городской ратуше

В городской ратуше дали старт новому сезону проекта «Минская смена». Традиционно инициатива направлена на выявление социально активной молодежи и формирование кадрового потенциала в сфере управления, сообщили в программе «Столичное телевидение» на СТВ.

В этом сезоне «Минская смена» вновь объединит талантливых и перспективных молодых людей от 15 лет до 31 года. Появился и ряд новшеств. Если ранее к защите собственных инициатив приступали спустя три месяца, то сейчас работать можно на протяжении года. Также предусмотрена и образовательная часть проекта: молодым людям предложат различные тренинги и программы по лидерству, самопрезентации, социальному проектированию.

Анастасия Самбук, студентка БГМУ:

Это единомышленники, которые делают что-то единое во благо нашего государства, во благо нашей страны. Делают только лучшее, проекты свои представляют.

Ольга Солдатова, первый проректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Мы можем говорить о том, что это будут традиционно те все направления, по которым можно будет подавать свои проекты, начиная от идеологической работы, молодежной политики, здравоохранения, архитектуры, строительства и так далее. Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Мы предлагаем 14 тематических направлений, но это не значит, что мы ограничимся только 14. Безусловно, их будет гораздо больше. Будем учитывать все предложения, но каждый район в первую очередь будет работать, конечно же, с организациями и учреждениями территориально.