Петровский: либерализм по своей сути – это основной враг белорусской государственности

Петр Петровский, политолог:

Либерализм по своей сути, по своему мировоззрению, по своей практике – это основной враг белорусской государственности по своим принципам. Вот Милей недавно очень четко все определил. Для него любая форма коллективизма даже далеко не близко – это враг. А наш коллективизм, где Беларусь вообще, вот давай вспомним, на основе общины, если говорим доиндустриальный период, или на основе социалистического общества, где коллективное превыше частного, индивидуального, для него это абсолютное зло. И вот для них, для либералов, наша модель, наше мировоззрение, наши ценности – это абсолютное зло. Поэтому они будут нас пытаться ломать так же, как они ломали Украину. Для них надо просто изуродовать страну, привести к власти либералов и их шавок – нацистов – и в этой ситуации просто начать гражданский конфликт, чтобы перелопатить большинство. Активную часть большинства уничтожить, как бузину, как других в Украине. А пассивную часть большинства загнать во внутреннюю миграцию, как это есть в Украине, когда ТЦК, бедные украинцы, бегают и не знают, куда деться. Либо убежали из этой страны вообще. Поэтому их сценарий понятен.

Поэтому с ними может быть разговор только один. И при том, что, я замечу, ни я, ни Компартия, ни кто другой из конструктивных сил не выступает против народовластия. Мы сразу поставили задачу, что эти выборы должны быть таким мозговым штурмом. Мы предложили программу, давайте обсуждать, кто там другие кандидаты, другие программы предложили. Вот какой должен быть результат. Но мы ее предложили на патриотической, социалистической платформе, на платформе защиты человека труда и интересов большинства, подчинения меньшинства интересам большинства.

Что эти говорят? Подчинение большинства интересам меньшинства. Вот эти беглые. То есть их идеология экстремистская, их идеология террористическая, и нам надо прямо об этом говорить со школьной скамьи, что вот нацизм, либерализм, фашизм – это абсолютное зло.