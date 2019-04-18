Новый офис отделения посольства Финляндии открылся в Минске

Новости Беларуси. 18 апреля в Минске открыли новый офис отделения посольства Финляндии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дипотношения между странами установлены в 1992 году. За эти годы нам удалось наладить не только политический диалог, но и достаточно тесные экономические связи.

Сначала управление сотрудничеством Финляндии с Беларусью велось из Вильнюса. С 2010-го работает отделение посольства в Минске, до этого оно находилось в диппредставительстве Швеции. Теперь – на площади Свободы в белорусской столице.