Собрались порыбачить на льду? Напоминаем правила безопасности на водоёмах зимой

Мечты стать звездой фигурного катания или в крепкий мороз поймать заветную золотую рыбку весьма заманчивы, но зачастую подобные хобби становятся риском, который не оправдан. Выдавать пируэты на не промерзших реках и озерах опасно для жизни. Прежде чем отправляться искать приключения в зимней сказке, проверьте толщину льда.

Дмитрий Храпков, начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД:

На данный момент из-за метеорологических условий все водоемы Минска опасны для выхода на лед. Если Минское море, то неделю должна устояться погода от минус десяти, чтобы уже можно было как-то выходить и проверять. И то мы проверяем какой-то клешней, потому что недопустимо, чтобы мы били ногами лед.

Мы сейчас находимся на спасательной станции «Комсомольское озеро», тут можно визуально определить прочность льда. Мы видим, что он серый, и тем самым мы определяем, что вот эта прочность льда недопустима для выхода.

Но даже если природный каток внушает доверие, готовиться к зимней рыбалке или прогулке на коньках нужно заранее. Дмитрий Храпков:

При себе необходимо наличие спасательного жилета, какой-то веревки, даже шарфик можно в случае чего подать.

Упал, очнулся и оказался в плену у снежной королевы. Когда земля буквально уходит из-под ног, а лед вот-вот расколется на сотню маленьких частиц, опытные спасатели рекомендуют немедленно отбросить панику и сосредоточиться на борьбе за жизнь – каждая минута на счету. Дмитрий Храпков:

У подготовленного человека, если он провалится, если рыбак, тем более в одежде, как мы знаем, что они тепло одеваются, времени буквально у нас есть 10 минут, потому что мокнет эта теплая одежда – масса увеличивается и тянет под воду. Нужно пробовать локтями тело закидывать на лед. Есть еще один хороший способ – это повернуться к кромке льда спиной и противоположно кромке льда ногой выпихнуть тело на поверхность льда. Если кто-то из желающих решает оказать помощь, если видит, что кто-то терпит бедствие на воде, то нужно тоже соблюдать самые элементарные правила собственной безопасности: это не подбегать к пострадавшему, а добираться ползком.

Предупрежден – значит вооружен. И хоть пару простых правил нахождения на льду запомнить можно на раз – два, ежегодно десятки людей все равно, к сожалению, опускаются под воду. Дмитрий Храпков:

Советуем: если это рыбаки, то чтобы они рыбачили вблизи спасательных станций, чтобы можно было экстренно оказать помощь. Особое внимание сейчас за детьми. У них период школьных каникул, дети не знают чувства страха, им интересно походить, побегать по льду, возможно, на коньках покататься.

А ведь есть куда более захватывающие и безопасные занятия в зимнюю пору. В период рождественских праздников сотрудники столичного ОСВОДа советуют обратить внимание на крещенские окунания под присмотром опытных спасателей.