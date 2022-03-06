Иван Кубраков: «Это диверсия на железной дороге, и этим людям грозит до 20 лет тюрьмы»

Новости Беларуси. Привет змагарам передавал министр внутренних дел. Те, кто мнит себя партизанами – кибер или рельсовыми, не так-то искусно спрятались. Некоторые особо активные вредители навредили в первую очередь самим себе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Им грозят внушительные уголовные сроки.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Да, есть единичные случаи, призывы к так называемой рельсовой войне. Но на сегодня, я хочу сказать, практически все уже задержаны. Тех, кто совершил поджог шкафа на железной дороге, заблокировали железную дорогу, мы всех задержали. Но я хочу сказать всем абсолютно: это теракт, это диверсия на железной дороге, и этим людям грозит до 20 лет тюрьмы. Поэтому думайте, не ломайте свою судьбу.

Если кто-то думает, что, совершив какую-то хакерскую атаку, попытку взлома сайтов, мы просто-напросто наблюдаем за этим, то все ошибаются. Мы всегда находимся на шаг впереди, этих людей мы знаем и находим. Те, кто находятся на территории Республики Беларусь, с некоторыми мы уже работаем. Кто-то у нас находится под контролем. Ну а к тем, кто находится за рубежом, мы также принимаем все меры, чтобы защитить наши сайты, чтобы эти кибератаки не имели никакого результата.