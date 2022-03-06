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Фотозоны, блины с икрой и чай из самовара. Как в Минске отмечают Масленицу?

06 марта 2022 14:11
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Новости Беларуси. Православные верующие 6 марта отмечают Прощеное воскресенье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А значит, время отпустить обиды и признать свои ошибки, попросив прощения у тех, кого обидели вы. Праздник не имеет конкретной даты. Он привязан к Пасхе и всегда завершает масленичную неделю.

Фотозоны, блины с икрой и чай из самовара. Как в Минске отмечают Масленицу?-1

6 марта по этому случаю во многих белорусских городах проходят народные гулянья. Масленицу принято отмечать шумно. Традиционно праздник сопровождают различные забавы, ну а главное блюдо этого дня – блины. Основной локацией празднования Масленицы в Минске стала площадка у Дворца спорта. Здесь и фотозоны, и интерактивные площадки, и угощения на любой вкус.

Фотозоны, блины с икрой и чай из самовара. Как в Минске отмечают Масленицу?-4

У нас есть сладкие, есть несладкие. Есть с мясом, с рыбой, с икрой.

Фотозоны, блины с икрой и чай из самовара. Как в Минске отмечают Масленицу?-7

Мы традиционно гостям предлагаем травяной сбор – иван-чай, чабрец, мята, мелисса, шиповник – из нашего уникального самовара. Это старинный самовар мастеровой на два крана. Объем его – 55 литров. Кроме этого, у нас есть для гостей безалкогольный глинтвейн согревающий. И тоже из самовара наша фишка – горячая кукуруза. И сладости. Приглашаем всех попробовать настоящий традиционный чай из самовара, всех будем рады видеть.

Фотозоны, блины с икрой и чай из самовара. Как в Минске отмечают Масленицу?-10

Все прекрасно, настроение у нас прекрасное, сын доволен, счастлив, рад. Праздник замечательный наш город устраивает всегда, поэтому все хорошо.

Отметим, ярмарка у Дворца спорта ждет минчан до 20:00.

# Масленица в Беларуси # общество # Лена Мельницкая # Фотофакт

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