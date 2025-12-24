Собирали по крупинкам – Несвижский историко-краеведческий музей представил новогоднюю экспозицию в советском стиле
Декабрь – время волшебства, подарков и, конечно, самого настоящего новогоднего чуда. В преддверии главного зимнего праздника каждый район Минской области подготовил свою уникальную программу. Атмосферу жителям и гостям создают тематические фотозоны, мастер-классы, рождественские спектакли и ярмарки, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Новый год в Несвижском замке – узнали программу праздничных мероприятий.
Атмосферу волшебства и сказки в канун главного зимнего праздника дарит своим посетителям Несвижский историко-краеведческий музей. Новогоднее настроение здесь ощущается прямо с порога. На входе в здание гостей встречает стилизованный ретроавтомобиль, а в холле – волшебное зеркало, посмотрев в которое, можно загадать желание. Как уверяют сотрудники музея, оно обязательно сбудется. Но главный сюрприз ожидает посетителей в керамической мастерской. В 2025 году ее оформили в советском стиле.
Елка с баранками, старые новогодние игрушки, виниловый проигрыватель и самая настоящая советская гирлянда. Тематическая фотозона словно машина времени, которая перемещает посетителей в детство.
Людмила Матусевич, директор Несвижского историко-краеведческого музея:
Если взять за основу советскую тематику, что сейчас конец уходящего года – это сейчас получается все в тренде. Поэтому быстро принято было решение все-таки окунуться в детство и собрать по крупинкам все, что у кого-то где-то есть: у кого осталось от бабушки, у кого-то – от родственников. Конечно же, в этом помог нам и наш вспомогательный фонд историко-краеведческого музея. Вот эти ретровещи, которые тоже можно видеть на выставке, замечательные самовары, сервизы – это на самом деле все из фондов музея, что хранится и создаст такую атмосферу.
Подробности в видео.