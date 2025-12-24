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Новости по тегу #Несвижский историко-краеведческий музей

Собирали по крупинкам – Несвижский историко-краеведческий музей представил новогоднюю экспозицию в советском стиле
24 декабря 2025 15:25

Собирали по крупинкам – Несвижский историко-краеведческий музей представил новогоднюю экспозицию в советском стиле

В Несвижском музее открылся новый зал постоянной экспозиции «Беларусь XXI века»
14 января 2025 14:07

В Несвижском музее открылся новый зал постоянной экспозиции «Беларусь XXI века»

В Несвиже открылась выставка скульптур и картин, посвященных белорусским пейзажам, трёх художников и известного скульптора
20 августа 2013 15:04

В Несвиже открылась выставка скульптур и картин, посвященных белорусским пейзажам, трёх художников и известного скульптора