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Новости по тегу #Людмила Матусевич

Собирали по крупинкам – Несвижский историко-краеведческий музей представил новогоднюю экспозицию в советском стиле
24 декабря 2025 15:25

Собирали по крупинкам – Несвижский историко-краеведческий музей представил новогоднюю экспозицию в советском стиле

В Несвижском музее открылся новый зал постоянной экспозиции «Беларусь XXI века»
14 января 2025 14:07

В Несвижском музее открылся новый зал постоянной экспозиции «Беларусь XXI века»

Музыка, хореография, театр. Всем ли детям нужно дополнительное образование?
30 июня 2022 16:08

Музыка, хореография, театр. Всем ли детям нужно дополнительное образование?

Митинги в поддержку мира в Беларуси: «Я хочу, чтобы мы открыли глаза и увидели, сколько сделано за это время»
19 августа 2020 08:09

Митинги в поддержку мира в Беларуси: «Я хочу, чтобы мы открыли глаза и увидели, сколько сделано за это время»