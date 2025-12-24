Новости по тегу #Людмила Матусевич

Елка с баранками, старые новогодние игрушки, виниловый проигрыватель и самая настоящая советская гирлянда. Тематическая фотозона словно машина времени, которая перемещает посетителей в детство.
Здесь можно увидеть достижения суверенного независимого государства. Представлено 4 направления: политика, экономика, культура и спорт. Период от 1990 года до настоящего времени.
07 октября 2026 14:06
07 октября 2026 14:06
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