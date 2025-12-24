Каким будет год Огненной лошади – узнали у астролога

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. В преддверии 2026 года мы собрали для вас советы от экспертов, которые помогут встретить Новый год стильно и с правильным настроем. Для декоратора Кристины праздник начинается с создания сказки.

Кристина Капустенок, декоратор:

Моя елка каждый год в определенной тематике. Так как моя жизнь связана с творчеством и напрямую с танцами, я коллекционирую балерин и каждый год стараюсь покупать какие-то детальки. Но для 2026-го – года Огненной Лошади Кристина предлагает минчанам смелую и теплую палитру. Кристина Капустенок:

По цветовой гамме мы используем красные бордовые оттенки, а также дополняем игрушками золотого цвета, чтобы добавить немножко уюта.

Сейчас поговорим об украшении елки. Первый тренд – славянская ностальгия. Он для тех, кто хочет вернуться в детство. Кристина Капустенок:

Она состоит из бубликов, баранок, а также можем использовать различные флажки или бумажные игрушки. Пока мы украшаем дом, важно подготовить и свой внутренний мир. 2026 в нумерологии – это время больших перемен и стартов. Наступающий год считается началом нового цикла и будет находиться под влиянием энергии числа 1. Период невероятных возможностей для каждого из нас.

Юлия Лисовец, цифровой психолог:

Во-первых, нужно прокачать свой внутренний ресурс, внутреннее состояние, энергию и решительность – это основа, на которой строится все остальное. Займитесь тем, что вас действительно наполняет и заряжает. Задайте себе одно направление, в котором вы будете двигаться в предстоящем году, не распыляйтесь. Представьте, каким вы себя хотите видеть через девять лет, опишите свою точку «В» – это поможет вам двигаться в нужном направлении. Но прежде чем идти навстречу новому, нужно грамотно отпустить прошлое.

Юлия Лисовец:

В декабре самое время закрыть все незавершенные дела, избавиться от пагубных привычек, токсичных отношений. Всегда выбирайте себя. Загляните внутрь себя, подумайте, чего вы хотели бы на самом деле, услышьте свой внутренний голос. Не следуйте трендам и чужим мнениям, будьте собой. Как встретить год Огненной лошади? Советы от небесных оракулов прямо сейчас.

Ирина Кочурина, астролог:

Самое главное – это красный цвет и все, что связано с огнем – красный, оранжевый, золотой. Можно эти цвета использовать как в своем образе, так и, например, украшать стол, квартиру, дом, свое пространство. Это очень хороший год, чтобы закладывать фундамент для нового цикла жизни. Сейчас самое время брать лидерство, ответственность за свою жизнь и начинать предпринимать новые действия. Но у каждого знака зодиака своя стратегия на этот активный год.