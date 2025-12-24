Новый год в Несвижском замке – узнали программу праздничных мероприятий

Декабрь – время волшебства, подарков и, конечно, самого настоящего новогоднего чуда. В преддверии главного зимнего праздника каждый район Минской области подготовил свою уникальную программу. Атмосферу жителям и гостям создают тематические фотозоны, мастер-классы, рождественские спектакли и ярмарки, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Собирали по крупинкам – Несвижский историко-краеведческий музей представил новогоднюю экспозицию в советском стиле.

Яркие гирлянды, еловые ветви и разноцветные шары. В канун Нового года Несвижский замок превращается в настоящую зимнюю сказку. Здесь гармонично сочетаются историческое величие и праздничное волшебство. Посетители дворца словно попадают в другой мир, где время замирает.

Елка-невеста, елка-перевертыш, зеленые красавицы с бусами и пышными бантами. Свыше 20 необычных новогодних деревьев украшают интерьеры Несвижского замка. Вот уже больше пяти лет Татьяна Кандыбович занимается созданием праздничной атмосферы. Следит за трендами и находит нестандартные решения в оформлении дворцовых залов. В цветовой палитре этого года - бордо, золото, белый, серебро. Каждая елочка соответствует интерьеру замковой комнаты.

Татьяна Кандыбович, маркетолог Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:

Вдохновляюсь в основном нашим музеем, его прекрасными интерьерами – это неисчерпаемый источник. Каждая елочка соответствует своему залу в цветовом сочетании, тематике. Много очень разнообразных решений, нестандартных в том числе. Хочется это внедрить, удивить посетителей, чтобы они понимали, что мы тоже идем в ногу с модой елочной. Им было интересно приезжать. Потому что в наших социальных сетях задают вопросы, что будет новенького, поэтому мы стараемся соответствовать.

Несвижский замок – настоящая кладезь уникальных рукодельных чудес. Впервые в стенах музея-заповедника развернулась временная экспозиция игрушек и картин, созданных руками белорусских мастеров. Рождественские сапожки, флажки, объемные шары – каждый экспонат окунает посетителей в атмосферу праздничного настроения и уюта. Все изделия выполнены в разных техниках вышивки. Например, крестиком, гобеленовым стежком, бисером, лентами, гладью и французским узелком.

Наталия Жерко, первый заместитель директора Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:

Такие творческие проекты мы очень любим и всегда считаем возможным показать мастерство разных людей, которые могли бы украсить Несвижский дворец. В этом году это именно эта выставка. Она позволяет увидеть новый интерьерный зал и увидеть уникальные возможности, которыми владеют наши белорусские мастера. На выставке представлено более 220 елочных украшений, более 15 картин. Также предметы интерьера, такие как новогодние сапожки, флажки. В этом зале как раз предметы антикварной мебели послужили так называемыми экспозиционными витринами для предметов. Но не только тематические экспозиции создают праздничное настроение гостям замка. Традиционно в канун Нового года дворец готовит для посетителей творческую программу. Спрос на такие мероприятия есть. Только за первую неделю января Несвижский замок посетили порядка 14 тысяч человек и в новом году ожидают не меньше. В праздничной программе десятки мероприятий, начиная от творческих мастер-классов и заканчивая детскими спектаклями и музыкальными вечерами. Первые встречи стартуют уже в канун католического Рождества.