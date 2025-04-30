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«Собака может быстро задержать преступника». Поговорили с кинологами о службе четвероногих напарников

30 апреля 2025 11:26
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30 апреля отмечается Международный день собак-поводырей. Сегодня мы поговорим еще об одной стороне служения собак. У нас в студии герои дня – боевые псы Тор и Айс и их хозяева: Антон Ржанский, милиционер-кинолог группы задержания Заводского отдела Департамента охраны г. Минска, Артем Ясинский, милиционер-кинолог группы задержания Советского отдела Департамента охраны города Минска.

Александра Каштанова, ведущая:
Как проходит служба собаки? Как проходит рабочий день?

«Собака может быстро задержать преступника». Поговорили с кинологами о службе четвероногих напарников-2

Антон Ржанский, милиционер-кинолог группы задержания Заводского отдела Департамента охраны г. Минска:
У нас служебно-розыскная деятельность, то есть у нас в основном деятельность заключается в посещении мест происшествия, все визиты, где нужна помощь милиции, мы с собакой выбываем. Это могут быть как визиты по 102, так и тревожные кнопки. Магазины, неважно куда приходим. Как бы и задержанные боятся, и своя безопасность. Мы специально обучаем собаку, чтобы в случае чего собака могла быстро, четко, оперативно задержать правонарушителя.

Подробности в видео.

# Собаки # Животные # Юлия Самусенко # Александра Каштанова # Александр Стасевич

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