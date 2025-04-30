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Был командиром танка и освобождал Кёнигсберг! «Незабытые истории»

30 апреля 2025 11:16
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Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

Историей своего отца поделилась Внук Марина Эдуардовна.

Внук Эдуард Викторович родился 7 ноября 1924 года в деревне Петришки. Эдуард Викторович – орденоносец, был очень скромным и немногословным человеком, очень любил свою Родину, часто цитировал стихи Якуба Коласа, Янки Купалы, Сергея Есенина. Редко за праздничным столом вспоминал о былом, войне, однополчанах и сразу наворачивались слезы. Впечатление о его жизни и боевом пути складывалось из отдельных рассказанных им моментов. Только сейчас с грустью осознаю, что надо было записывать за ним, участником тех событий, каждое слово. Посторонним людям, соседям он раскрывался и рассказывал больше, как произошло с корреспондентом, взявшим у него интервью.

Был командиром танка и освобождал Кёнигсберг! «Незабытые истории»-1

В 1941 году Эдуард Викторович учился в железнодорожном училище Минска, с ним и был эвакуирован в город Бугуруслан. Там прошел ускоренные курсы и был призван на фронт. На фронте он был командиром танка. Освобождал город Кенигсберг. После войны служил в Калининграде и Черняховске. Вся семья Эдуарда Викторовича была боевой – его брат Внук Владимир Викторович потерял свою ногу в бою на Мамаевом Кургане; Внук Николай начал войну в пехоте, потом в партизанском отряде «Штурм»; Внук Иван Викторович погиб в 20 лет в партизанском отряде.

Внук Эдуарда Викторовича не стало в 2017 году в возрасте 92 лет. Он очень хотел дожить до своего 100-летия и 80-летия Великой Победы.

# Великая Отечественная война

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