Был командиром танка и освобождал Кёнигсберг! «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

Историей своего отца поделилась Внук Марина Эдуардовна.

Внук Эдуард Викторович родился 7 ноября 1924 года в деревне Петришки. Эдуард Викторович – орденоносец, был очень скромным и немногословным человеком, очень любил свою Родину, часто цитировал стихи Якуба Коласа, Янки Купалы, Сергея Есенина. Редко за праздничным столом вспоминал о былом, войне, однополчанах и сразу наворачивались слезы. Впечатление о его жизни и боевом пути складывалось из отдельных рассказанных им моментов. Только сейчас с грустью осознаю, что надо было записывать за ним, участником тех событий, каждое слово. Посторонним людям, соседям он раскрывался и рассказывал больше, как произошло с корреспондентом, взявшим у него интервью.