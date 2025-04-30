В Минске в преддверии Праздника труда открыли обновлённую Республиканскую доску Почёта

Признание на высочайшем уровне. Они добросовестно и честно трудились, ради благополучия родной страны. На стройплощадках, в цехах и школах, больницах и домах культуры – сегодня их высокие достижения видит вся Беларусь. В Минске в преддверии праздника труда открыли обновленную Республиканскую доску Почета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам минувшего года сюда занесены 60 победителей. На золотых табличках – названия областей и районов, передовых организаций, которые выкладывались на все 100 %, чтобы добиться высочайших результатов. В 2025 году чести удостоены 9 промышленных и 9 организаций в области сельского, рыбного хозяйства, 3 – строительных, 2 – лесного хозяйства, 24 – из сферы услуг. Старания не были напрасны. Сегодня в адрес наших тружеников звучат слова благодарности.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Каждый год для нас гордость участвовать в Республиканской доске Почета. В этом году 12 предприятий города Минска, Московский район, ну и, конечно же, сам город Минск присутствует на доске Почета. Город Минск выполнил все доведенные показатели. Мы этим, конечно, гордимся. Это большой труд всех, и работников Мингорисполкома, и, конечно же, работников всех предприятий, потому что мы создаем очень много продукции, 30 % валового регионального продукта – это город Минск, и это видно на доске Почета.