Со 2 сентября в Беларуси на 1 копейку возрастёт стоимость автомобильного топлива

Новости Беларуси. Второй день сентября ознаменуется очередным подорожанием топлива на белорусских АЗС. С воскресенья «Белнефтехим» увеличивает стоимость бензина и дизеля на 1 копейку.

Как сообщается на сайте концерна по нефти и химии, поэтапное повышение цен продолжается с целью компенсации для НПЗ роста цены на нефть.

АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 33 копейки,

АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 41 копейку,

АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 62 копейки,

ДТ – 1 рубль 41 копейку.

Это 13 изменение цен на топливо в Беларуси за текущий год. Неделей ранее топливо также стало дороже на 1 копейку – подробности здесь.

В «Белнефтехиме» произошли и кадровые изменения.