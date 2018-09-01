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Со 2 сентября в Беларуси на 1 копейку возрастёт стоимость автомобильного топлива

01 сентября 2018 14:08
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Новости Беларуси. Второй день сентября ознаменуется очередным подорожанием топлива на белорусских АЗС. С воскресенья «Белнефтехим» увеличивает стоимость бензина и дизеля на 1 копейку.  

Как сообщается на сайте концерна по нефти и химии, поэтапное повышение цен продолжается с целью компенсации для НПЗ роста цены на нефть.  

АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 33 копейки,  

АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 41 копейку,  

АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 62 копейки,  

ДТ – 1 рубль 41 копейку.  

Это 13 изменение цен на топливо в Беларуси за текущий год. Неделей ранее топливо также стало дороже на 1 копейку – подробности здесь.  

В «Белнефтехиме» произошли и кадровые изменения.  

На должность председателя концерна согласован Андрей Рыбаков – здесь подробнее.  

# Бензин # общество

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