Кадровая пятница. Все назначения 31 августа в одном материале

Новости Беларуси. Глава государства 31 августа рассмотрел кадровые вопросы. Теперь в стране новые министры финансов и энергетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, Президент дал согласие на назначение ряда руководителей райисполкомов и предприятий, а также «Белнефтехима». Александр Лукашенко анонсировал и другие перестановки среди руководящего состава. Корреспондент Юлия Бешанова о кадровой пятнице.

Редко какой кадровый день у главы государства проходит без региональных назначений. Сегодняшний – не исключение. На сельских руководителях особая ответственность: крепкие сельскохозяйственные базы – залог экономической безопасности страны. Новые лица в руководстве сразу пяти райисполкомов. Денис Колесень, который теперь в ответе за Столбцовский район, трудился здесь же в управлении сельского хозяйства. Его предшественник Юрий Горлов переедет в кресло руководителя Молодечненского района. Рокировка не случайная, динамичное развитие городов – «точки» роста экономики.

Программа, которая ускоренными темпами сейчас реализуется в Орше, должна стать лекалом для всей страны. Главный акцент – на сохранение и наращивание промышленного потенциала: модернизацию предприятий, внедрение прогрессивных технологий, покупку современного оборудования, развитие социальной сферы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Непростой регион. Конечно, подвижки там есть. Но сказать, что я абсолютно доволен развитием Молодечненского региона – это не так. Много сейчас говорят об Орше, Борисове – там уже мы начали революцию, образно говоря. Конечно, Орша – это самый отстающий регион из этого числа городов. Это такой пилотный проект, а следующими будут Борисов, Барановичи, Молодечно, Лида, Пинск. Даже Мозырь, даже Солигорск, хоть там дай бог каждому так развиваться региону. Все равно мы на них обратим серьезное внимание, это точки нашего роста. Единственная женщина-руководитель райисполкома – Елена Алексина. Ее назначение совпало с юбилейной датой. Сегодня ровно 29 лет, как женщина трудится в Буда-Кошелеве. В личный новый трудовой год предстоит сменить не только место жительства. На хрупких женских плечах – серьезный груз ответственности.

Елена Алексина, председатель Гомельского райисполкома:

Основной акцент – на этом Президент не единожды останавливался – это развитие региона. Поэтому работа в экономическом направлении будет одной из приоритетных. Ну и при всем этом мы не должны забывать о людях. Люди – это наша главная ценность. Руководителю Быховского райисполкома предстоит вывести район на новую высоту. Пока в регионе не все гладко. За Климовичский район отвечает теперь Леонид Засемчук. Президент рекомендовал обратить внимание на сельскохозяйственный потенциал. Сегодня же Александр Лукашенко дал согласие на назначение руководителей ключевых промышленных предприятий. Брестский электроламповый, Минский моторный завод – предприятия, конечно, разные. Но задачи у них общие: создать перспективное, современное производство и наладить выпуск продукции, которая способна конкурировать с импортными аналогами.

Александр Лукашенко:

Эти предприятия, которые попали в сложную ситуацию, если мы их модернизируем, если мы их профиль меняем, то надо просто заниматься импортозамещением. А все кредитные ресурсы, которые мы получаем (особенно от Китайской Народной Республики, они нам денег не жалеют), их надо сюда вкладывать. Не только в гиганты, а именно в это вкладывать, чтобы обеспечить импортозамещение. Моторный завод. Честно сказать, у меня такое ощущение, что мы провалили это направление. Мы машиностроительная страна, а двигатели покупаем по всему миру. Используем и моторного завода двигатели. Столько новинок, когда я был на моторном заводе, показывали, столько было надежд. Но куда ни приеду: «Чей двигатель?» «Детройт, Cummins». У нас же свой моторный завод. Поэтому надо смелее браться и реализовывать самые смелые проекты. Перестановки в правительстве еще не закончились. Кстати, одна из причин крайних мер – пьянство, в том числе среди руководящего состава.

Александр Лукашенко:

Мы на виду у людей. Они нам не простят, если мы оступимся даже по мелочам. Поэтому, дорогие жены, на меня не обижайтесь за своих мужей. Разбирайтесь с ними заранее. Это мужиков в основном касается. Наряду с неисполнительностью, недисциплинированностью, вот этот вариант пьянства он вообще не приемлем в руководстве. Краеугольные камни – дисциплина и ответственность. Персональный спрос за результат.

Александр Лукашенко:

Нужен результат, нужна дисциплина – это фактор нашей независимости, потому что от этого зависит развитие экономики. Самое страшное, за что вы должны «бояться» – это экономика, других нет проблем в нашем обществе. Все остальное мы держим жестко на контроле, и то, чего нет, как я людям говорю, мы купим. Экономика – прежде всего. Перестановки в Совмине не заставили себя долго ждать. Максим Ермолович сделал шаг вперед по карьерной лестнице – теперь у него в руках портфель министра финансов. До этого он занимал должность первого заместителя этого же ведомства. Такое же движение вверх и в Министерстве энергетики, которым теперь руководит Виктор Каранкевич. Министру финансов предстоит решать вопрос повышения благосостояния белорусов. Опять же, не выпуская из вида дисциплину и порядок.

Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:

Первоочередные задачи – это работа над бюджетом на будущий год, подготовка прогнозных документов так, чтобы они отвечали тем программным документам, которые приняты в стране, а также активная работа на внешнем контуре, на финансовых рынках для того, чтобы найти источники для дальнейшего развития нашей экономики.

Бюджет на 2019 год, работа над новой редакцией Налогового кодекса и сокращением внешнего госдолга – эти задачи премьер-министр Беларуси Сергей Румас озвучил перед Министерством финансов во время представлении назначенного сегодня руководителя ведомства. Впрочем, в Минфине Максим Ермолович с 2002 года. Четыре года назад был назначен первым заместителем министра финансов. Новому министру 41 год, он родом из Лепеля. Энергетика – отрасль особая. Энергоэффективность – один из важнейших показателей развития страны, и здесь важно не упустить из виду ни одну деталь.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Задачи, которые стоят перед Министерством энергетики – это строительство атомной электростанции, ввод ее в установленные сроки, реализация мероприятий по интеграции атомной электростанции и в энергосистему, и в экономику страны, максимальное повышение эффективности деятельности энергосистемы.

Сегодня нового руководителя коллективу Министерства энергетики представил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко. Своим новым подчиненным Виктор Каранкевич рассказал о необходимости работы над повышением эффективности, оптимизации затрат и нацеленности на высокие результаты. В этом смысле Министерство энергетики и правительство теперь работают в тесной связке.

Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Эта просьба с назначением Виктора Михайловича, не буду скрывать, была моей инициативой. Я хорошо знаком с Виктором Михайловичем, не один год присутствовал с ним на переговорах с Российской Федерацией по чувствительным для нашей стороны вопросам. Поэтому думаю что наш, не побоюсь этого слова, экипаж еще лучше будет работать в решении поставленных задач по интересам Республики Беларусь. Перед каждым ведомством предельно ясно очерчен круг задач.

Александр Лукашенко:

Ты министр. Тебе могут только рекомендовать, подсказывать, но даже премьер-министр не может министром управлять, это коллегиальный орган. Это Президент может прийти и сказать: «Сделай так». Но я ни к одному министру не прихожу и не говорю «делай так», пока сам не изучу проблему, с ним не договорюсь и не согласую в правительстве со специалистами. Так было всегда. И в той же Орше, хоть они там начинают рассказывать мне, что вот тут, может быть, Президент поспешил. Да ничего не поспешил. Отвечал на этот вопрос: это последняя капля, которая переполнила чашу. Правительство нетерпимо плохо работало, мы могли бы свалиться к концу года уже.

Андрей Рыбаков, теперь уже председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии, делится с журналистами своими ближайшими планами. Что называется, с места – в карьер. Времени на раскачку нет: Россия завершает налоговый маневр в нефтяной отрасли. Поэтапно будут снижаться пошлины на вывозимую сырую нефть и повышаться налоги на добычу. Чувствительные для Беларуси меры: для нас это означает повышение цен на нефть до мировых. Автоматически – ужесточения условий работы для нефтеперерабатывающих заводов и снижение доходов бюджета.

Андрей Рыбаков, председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии:

Наша цель – полностью нивелировать данный налоговый маневр для Республики Беларусь, чтобы наши организации, наши субъекты хозяйствования работали в условиях, аналогичных заводам и субъектам хозяйствования Российской Федерации. Сегодня же Александр Лукашенко согласовал Ивана Ребковца на должность заместителя министра транспорта и коммуникаций. В этом же ведомстве теперь и новый директор департамента по авиации Артем Сикорский. Перестановки и в дипломатическом корпусе. Дмитрий Мирончик будет жить, что называется, на две страны: он назначен послом Беларуси в Швеции и Норвегии по совместительству. Игорь Бондарев теперь генеральный консул в Дубае. Владимир Астапенко – белорусский представитель нашей станы в Парагвае и Перу.