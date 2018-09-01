Новости Беларуси. Первое сентября для школьников и студентов началось с праздника. Торжественные линейки после летних каникул собрали ребят, которые продолжат путь по стране знаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего за парты сегодня сели 1 миллион 100 тысяч школьников. Десятая часть из них – впервые. Учащихся, студентов, аспирантов, учителей, научно-педагогических работников с Днем знаний поздравил Президент Беларуси.

1 сентября Александр Лукашенко посетил праздничную линейку в честь Дня знаний в своей родной школе. Выступая перед учениками и учителями, глава государства поделился воспоминаниями и ценностями школьной поры и признался, что Александрийская школа занимает особое место в его жизни. Когда-то и он, будучи учеником, стоял на линейке в ожидании очередного учебного года, огромных впечатлений и переживаний, которые со временем стали дорогими сердцу для Президента, несмотря на его насыщенную взрослую жизнь. Также глава государства отметил, что необходимо с благодарностью принимать все, что дает школа, ведь это и есть ценный жизненный опыт, который станет серьезной опорой в будущем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Первое сентября – это праздник, который начинается с первого звонка и остается с нами навсегда. И для меня очень важно разделить этот день вместе с вами. В жизни, уважаемые мои друзья, не всегда будет кто-то рядом, который подскажет, поможет, возьмет за руку и проведет по жизни. Поэтому я обращаюсь к нашим педагогам, учителям, родителям. Вот на этот случай, когда с нашими детишками никого не будет рядом, чтобы подсказать, вы должны их научить сейчас ориентироваться в жизни. Я часто говорю об этом: жизнь сейчас приобрела колоссальные масштабы в своей скорости. Поэтому надо принимать решение быстро. И надо научить наших маленьких белорусов ориентироваться в этой жизни, принимать правильные и быстрые решения в жизни.

Вы знаете, что я в свое время, получив диплом преподавателя, вернулся сюда, чтобы сделать первые профессиональные шаги на малой родине. Спустя годы, куда бы ни позвал долг, никогда не терял связь с родной землей. Она подпитывает, дает силы и остается самой главной опорой в жизни. И я точно могу сказать, что только зная эту дорогу, этот путь домой, можно уверенно двигаться вперед. Хотел бы, чтобы так было и у вас. Я искренне желаю вам успехов и легкости в учебе, педагогам и родителям – понимания и мудрости. И в целом сохранить праздничное настроение первого дня на весь предстоящий учебный год.