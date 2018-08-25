С 26 августа топливо в Беларуси подорожает на 1 копейку

Новости Беларуси. «Белнефтехим» продолжает политику поэтапного повышения цен. С 26 августа в Беларуси топливо станет дороже ещё на 1 копейку.
Как сообщается на сайте концерна по нефти и химии, с воскресенья на белорусских АЗС при покупке автомобильного топлива водителям предстоит платить на одну копейку больше за каждый литр.
АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 32 копейки,
АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 40 копеек,
АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 61 копейку,
ДТ – 1 рубль 40 копеек.
За 2018 год это уже 12 подорожание.
В прошлый раз цены на топливо изменились 18 августа – подробности здесь.