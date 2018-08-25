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С 26 августа топливо в Беларуси подорожает на 1 копейку

25 августа 2018 13:51
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Новости Беларуси. «Белнефтехим» продолжает политику поэтапного повышения цен. С 26 августа в Беларуси топливо станет дороже ещё на 1 копейку.  

Как сообщается на сайте концерна по нефти и химии, с воскресенья на белорусских АЗС при покупке автомобильного топлива водителям предстоит платить на одну копейку больше за каждый литр.  

АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 32 копейки,  

АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 40 копеек,  

АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 61 копейку,  

ДТ – 1 рубль 40 копеек.  

За 2018 год это уже 12 подорожание.  

В прошлый раз цены на топливо изменились 18 августа – подробности здесь.  

# Бензин # Экономика

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