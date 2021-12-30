«Сняли почти полтысячи сюжетов». Собкор СТВ по Могилёвской области о ярких моментах 2021-го
Новости Беларуси. Сотни прямых эфиров, интересные герои, события, которые войдут в историю. Мы продолжаем новогодний проект СТВ «Своими глазами». Корреспонденты и ведущие нашего телеканала подводят итоги уходящего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня предлагаем узнать, каким был 2021-й в лицах, фактах и личных впечатлениях для нашего собкора по Могилевской области Юлии Мычки.
Юлия Мычка, корреспондент:
Несмотря на возраст, я по-прежнему верю в новогодние чудеса. И не перестаю благодарить профессию, которая позволяет мне искренне удивляться и восхищаться в течение всего года. За 12 месяцев мы с моим оператором Василием Лосенковым сняли почти полтысячи сюжетов из разных уголков Могилевской области и не только. Каждый из них – это отдельная маленькая история и отдельная маленькая жизнь.
Конечно, особенно запоминаются репортажи, где у корреспондента есть возможность не только наблюдать и рассказывать, но и лично поучаствовать в процессе и примерить новость, так сказать, на себя.
Так, перед 8 Марта в проекте «Женский десант» я «сходила в армию». На первый взгляд, безобидные съемки – для меня превратились в череду настоящих испытаний. Нужно было не только ловко маршировать, правильно, почти под линейку заправлять кровать, но и – внимание – прыгнуть с парашютом (слава богу, с вышки).
Училась застилать кровать, стрелять и прыгать с парашютом. Девушка прослужила два дня в армии и поделилась впечатлениями. Подробнее здесь.
Юлия Мычка:
Конечно, перед таким полетом мы прошли инструктаж, и нам долго объясняли, как определить направление ветра, как группироваться. Но когда я стала подниматься по лестнице, я вдруг поняла, что ничего не поняла, ничего не запомнила. Зато вспомнила, что у меня есть двое детей, муж еще и кредит. Адреналин зашкаливал, была мысль даже развернуться. Но страх удалось победить. И, как говорится, вся жизнь пролетела перед глазами.
В противовес прыжку с парашютом запомнился праздник в Александрии. А точнее, невероятная жара. Хоть и было +35 градусов, по ощущениям наша съемочная группа провела этот в день в Сахаре. Жарко, а у нас прямые включения. Тебе и так страшно и волнительно, плюс все эти эмоции приправлены таким зноем.
Техника металлическая. Микрофон горячий, панель у ноутбука железная и быстро нагревается даже в тени. Я еще никогда так быстро не набирала текст, причем делала это практически навесу, потому что мог быть ожог. Не знаю, как мы отработали и не растаяли, но домой мы ехали довольные, счастливые и даже немного гордые собой.
Юлия Мычка:
И все же люди, которые не переставали нас удивлять в 2021 году, – это наши врачи. Мы не пропустили не одной волны и делали материалы из красной зоны. Особенно страшно было отправляться туда первый раз, когда нас облачили в эти комбинезоны. Но нам очень хотелось показывать нашим зрителям, что там происходит на самом деле. И честно признаться, это были самые отрезвляющие съемки. На наших глазах у людей останавливалось дыхание, пищала техника в реанимации. И поэтому, когда появилась вакцина, у нас не было ни капли сомнения. Врачи предлагали показывать реанимации в формате онлайн.
И по-настоящему было страшно, когда на вопрос, чего же им не хватает – средств защиты, лекарств, они просто отвечали: нет сил. Врачи – вот герои нашего времени, им огромное спасибо. Ими надо восхищаться, они у нас действительно крутые.
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Юлия Мычка:
В новом году я хочу всем пожелать прежде всего здоровья, и пусть 2022-й принесет побольше хороших новостей.