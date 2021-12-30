«Сняли почти полтысячи сюжетов». Собкор СТВ по Могилёвской области о ярких моментах 2021-го

Новости Беларуси. Сотни прямых эфиров, интересные герои, события, которые войдут в историю. Мы продолжаем новогодний проект СТВ «Своими глазами». Корреспонденты и ведущие нашего телеканала подводят итоги уходящего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня предлагаем узнать, каким был 2021-й в лицах, фактах и личных впечатлениях для нашего собкора по Могилевской области Юлии Мычки.

Юлия Мычка, корреспондент:

Несмотря на возраст, я по-прежнему верю в новогодние чудеса. И не перестаю благодарить профессию, которая позволяет мне искренне удивляться и восхищаться в течение всего года. За 12 месяцев мы с моим оператором Василием Лосенковым сняли почти полтысячи сюжетов из разных уголков Могилевской области и не только. Каждый из них – это отдельная маленькая история и отдельная маленькая жизнь.

Конечно, особенно запоминаются репортажи, где у корреспондента есть возможность не только наблюдать и рассказывать, но и лично поучаствовать в процессе и примерить новость, так сказать, на себя.

Так, перед 8 Марта в проекте «Женский десант» я «сходила в армию». На первый взгляд, безобидные съемки – для меня превратились в череду настоящих испытаний. Нужно было не только ловко маршировать, правильно, почти под линейку заправлять кровать, но и – внимание – прыгнуть с парашютом (слава богу, с вышки). Училась застилать кровать, стрелять и прыгать с парашютом. Девушка прослужила два дня в армии и поделилась впечатлениями. Подробнее здесь.

Юлия Мычка:

Конечно, перед таким полетом мы прошли инструктаж, и нам долго объясняли, как определить направление ветра, как группироваться. Но когда я стала подниматься по лестнице, я вдруг поняла, что ничего не поняла, ничего не запомнила. Зато вспомнила, что у меня есть двое детей, муж еще и кредит. Адреналин зашкаливал, была мысль даже развернуться. Но страх удалось победить. И, как говорится, вся жизнь пролетела перед глазами.

В противовес прыжку с парашютом запомнился праздник в Александрии. А точнее, невероятная жара. Хоть и было +35 градусов, по ощущениям наша съемочная группа провела этот в день в Сахаре. Жарко, а у нас прямые включения. Тебе и так страшно и волнительно, плюс все эти эмоции приправлены таким зноем.