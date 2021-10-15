«Искать положение, в котором плохо дышать». Как восстановить лёгкие и какие упражнения можно делать?

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу: Сергей, а к вам, когда обращаются пациенты, вы можете еще и подсказать им, делать какие-то упражнения. Вот может быть, дыхательные. Я видела, что, когда вздыхаешь, надо руками размахивать, чтобы легкие как бы раскрывались и сокращались.

Сергей Чичук, кинезиолог, остеопат, мануальный терапевт, рефлексотерапевт:

Конечно. Есть какие варианты у нас работы с легкими? То есть, допустим, постковидный синдром и у человека одышка, нехватка кислорода. Потому что спаечный процесс, легкие не полностью раскрываются.

Тут, самое главное – значит, после вирусов не применяются какие-то ударные техники, допустим, на массаже. Потому что, допустим, человек переболел пневмонией, там были бактерии, надо сделать дренаж. И тогда применяется удар, чтобы человек откашливался, чтобы дренаж происходил. Когда человек переболел вирусами, здесь уже такие техники не применяются.

Надо применять упражнения и при этом опять же аккуратно, для того, чтобы не перенапрячь сердечно-легочную систему. Что рекомендуем? Рекомендуем, во-первых, для одного и чтобы в паре выполнялось. Для одного – это в нескольких позициях дышать. Например, человек сильно сгибается и начинает дышать просто глубоко. Если чувствует, что ему тяжело так дышать, то есть это как раз то, что ему надо выполнять. То есть, таким образом какие-то части легких сжимаются, которые, допустим, хорошо дышат, а те, которые расправились, в них спаечные процесс. Он начинает их продыхивать, вентилировать. Искать положение, в котором плохо дышать – в скрученном положении, перевеситься через спинку дивана. Найти положение. Таким образом можно растянуть, соответственно, те части, где у нас плохо идет вентиляция, газообмен.

Второй момент – это когда есть в паре кто-то. То есть, человек рядом с тобой сидит и говорит: «Слушай, ты как-то до этого дышал нормально, я не слышал, как ты дышишь, а сейчас ты пыхтишь, как паровоз». И соответственно, это говорит уже о дыхательных нарушениях, которые человек приобрел, скажем так, после заболевания. И это подскажет ему – вот он не хотел, к примеру, заниматься какими-то упражнениями или обращать внимание – что с его дыхательной системой что-то надо все-таки делать. Потому что в норме человек, в покое – его дыхание не слышно.

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