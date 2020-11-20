Снял видео из красной зоны. Как помогают бороться с коронавирусом два студента из Гродно

Новости Беларуси. Студенты-волонтеры подключаются к борьбе с COVID-19. Будущие врачи работают в отделениях больниц, помогают терапевтам в поликлиниках. Студенты многопрофильных университетов оказывают на дому помощь одиноким пенсионерам, которые находятся на самоизоляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пандемия как экзамен на стойкость и человечность – репортаж Галины Буро.

Галина Буро, корреспондент:

За этими дверями начинается красная зона. Там максимальная концентрация коронавируса. Решится туда зайти даже в специальном костюме далеко не каждый. Но это не про медиков – они спасают жизни вопреки. Подключились и будущие врачи – студенты Гродненского медицинского университета.

Воздухонепроницаемый комбинезон, индивидуальные средства защиты плотно к коже, ведь только так можно зайти в реанимацию, где Евгений Иванов, студент 5-го курса меда, помогает пациентам бороться с тяжелыми коронавирусными пневмониями. По нашей просьбе из красной зоны снимает видео на телефон.

Евгений Иванов, студент Гродненского государственного медицинского университета:

В данный момент нахожусь в отделении реанимации. Здесь мы помогаем тяжелым пациентам с пневмониями, с COVID-инфекциями.

В роду медики, а сам мечтает стать реаниматологом в детской больнице. Но сейчас помогает врачам Гродненской больницы медицинской реабилитации, которая полностью перепрофилирована под работу с коронавирусом. Признается, мама поначалу переживала, что сын по 12 часов в день будет находиться в зараженной среде, а он ни на минуту не сомневался в своем решении.

Евгений Иванов:

Нужно помогать людям. У нас лежат как старые, так и молодые люди.

Валерий Енджиевский, главный врач Гродненской областной клинической больницы медицинской реабилитации:

Нехватка среднего медицинского персонала, в ковидной ситуации это наиболее актуально. Когда люди работают в более экстремальных условиях, им нужно и отдыхать почаще, и помощь оказывать на высоком уровне. И не хватает средних медработников. На помощь, конечно, приходят студенты нашего вуза. 24 студента на сегодня у нас работают. Это существенная помощь. И жаловаться на них не приходится. Ребята ответственные, хорошо работают.

Для будущих врачей это как боевое крещение. Сплотились перед лицом пандемии и студенты других гродненских вузов. Хоть и не носят белые халаты, но помогают добрыми поступками.

Городской комитет БРСМ. Да, все совершенно верно, вы попали на горячую линию молодежной организации БРСМ. Чем мы вам можем помочь?

На том конце провода пенсионерка. Просит забрать для нее из поликлиники тест-полоски для глюкометра. В этом и смысл горячей линии: для пожилых людей и тех, кто в группе риска, волонтеры сходят в магазин или аптеку. «У нас создана волонтёрская сеть». Как студенты в Гродно помогают тем, кто находится на самоизоляции Эту заявку приняла Юлия Малявко – студентка Купаловского вуза. С первого курса она в отряде «Доброе сердце». Уверена, что сегодня труд волонтеров особенно важен, потому и спешит после занятий в поликлинику.

Я волонтер. Пришла за тест-полосками для Куприян Елены Сергеевны. Медсредство девушке выдают без проблем, ведь у БРСМ налажена работа с поликлиниками. Осталось доставить заказ по адресу Елены Куприян. Женщина уже на пенсии, дети далеко, а с ее диабетом с коронавирусом лучше не шутить. По совету медиков старается соблюдать добровольную самоизоляцию. И благодарна до слез, что есть люди, готовые помочь одинокой бабушке.