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Снял видео из красной зоны. Как помогают бороться с коронавирусом два студента из Гродно

20 ноября 2020 23:53
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Новости Беларуси. Студенты-волонтеры подключаются к борьбе с COVID-19. Будущие врачи работают в отделениях больниц, помогают терапевтам в поликлиниках. Студенты многопрофильных университетов оказывают на дому помощь одиноким пенсионерам, которые находятся на самоизоляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пандемия как экзамен на стойкость и человечность – репортаж Галины Буро.

Снял видео из красной зоны. Как помогают бороться с коронавирусом два студента из Гродно-1

Галина Буро, корреспондент:
За этими дверями начинается красная зона. Там максимальная концентрация коронавируса. Решится туда зайти даже в специальном костюме далеко не каждый. Но это не про медиков – они спасают жизни вопреки. Подключились и будущие врачи – студенты Гродненского медицинского университета.

Снял видео из красной зоны. Как помогают бороться с коронавирусом два студента из Гродно-4

Воздухонепроницаемый комбинезон, индивидуальные средства защиты плотно к коже, ведь только так можно зайти в реанимацию, где Евгений Иванов, студент 5-го курса меда, помогает пациентам бороться с тяжелыми коронавирусными пневмониями. По нашей просьбе из красной зоны снимает видео на телефон.

Снял видео из красной зоны. Как помогают бороться с коронавирусом два студента из Гродно-7

Евгений Иванов, студент Гродненского государственного медицинского университета:
В данный момент нахожусь в отделении реанимации. Здесь мы помогаем тяжелым пациентам с пневмониями, с COVID-инфекциями.

Снял видео из красной зоны. Как помогают бороться с коронавирусом два студента из Гродно-10

В роду медики, а сам мечтает стать реаниматологом в детской больнице. Но сейчас помогает врачам Гродненской больницы медицинской реабилитации, которая полностью перепрофилирована под работу с коронавирусом. Признается, мама поначалу переживала, что сын по 12 часов в день будет находиться в зараженной среде, а он ни на минуту не сомневался в своем решении.

Снял видео из красной зоны. Как помогают бороться с коронавирусом два студента из Гродно-13

Евгений Иванов:
Нужно помогать людям. У нас лежат как старые, так и молодые люди.

Снял видео из красной зоны. Как помогают бороться с коронавирусом два студента из Гродно-16

Валерий Енджиевский, главный врач Гродненской областной клинической больницы медицинской реабилитации:
Нехватка среднего медицинского персонала, в ковидной ситуации это наиболее актуально. Когда люди работают в более экстремальных условиях, им нужно и отдыхать почаще, и помощь оказывать на высоком уровне. И не хватает средних медработников. На помощь, конечно, приходят студенты нашего вуза. 24 студента на сегодня у нас работают. Это существенная помощь. И жаловаться на них не приходится. Ребята ответственные, хорошо работают.

Снял видео из красной зоны. Как помогают бороться с коронавирусом два студента из Гродно-19

Для будущих врачей это как боевое крещение. Сплотились перед лицом пандемии и студенты других гродненских вузов. Хоть и не носят белые халаты, но помогают добрыми поступками.

Снял видео из красной зоны. Как помогают бороться с коронавирусом два студента из Гродно-22

Городской комитет БРСМ. Да, все совершенно верно, вы попали на горячую линию молодежной организации БРСМ. Чем мы вам можем помочь?

Снял видео из красной зоны. Как помогают бороться с коронавирусом два студента из Гродно-25

На том конце провода пенсионерка. Просит забрать для нее из поликлиники тест-полоски для глюкометра. В этом и смысл горячей линии: для пожилых людей и тех, кто в группе риска, волонтеры сходят в магазин или аптеку.

«У нас создана волонтёрская сеть». Как студенты в Гродно помогают тем, кто находится на самоизоляции

Эту заявку приняла Юлия Малявко – студентка Купаловского вуза. С первого курса она в отряде «Доброе сердце». Уверена, что сегодня труд волонтеров особенно важен, потому и спешит после занятий в поликлинику.

Снял видео из красной зоны. Как помогают бороться с коронавирусом два студента из Гродно-28

Я волонтер. Пришла за тест-полосками для Куприян Елены Сергеевны.

Медсредство девушке выдают без проблем, ведь у БРСМ налажена работа с поликлиниками. Осталось доставить заказ по адресу Елены Куприян. Женщина уже на пенсии, дети далеко, а с ее диабетом с коронавирусом лучше не шутить. По совету медиков старается соблюдать добровольную самоизоляцию. И благодарна до слез, что есть люди, готовые помочь одинокой бабушке.

Снял видео из красной зоны. Как помогают бороться с коронавирусом два студента из Гродно-31

Дай Бог вам здоровья, счастья, любви, уважения. Чтобы вам всю жизнь был зеленый яркий свет. И солнышко вас всегда обогревало, вашу семью, вашу родню. И всех-всех вам благ.
– Спасибо.

Теплые слова – лучшая награда. А возможность пообщаться с разными людьми – плюс в профессиональную копилку, ведь Юлия – будущий психолог.

Незнакомые люди помогают друг другу, а кто-то взрослеет в медицине. Общая беда всегда объединяет и обнажает лучшие черты общества. И только разумным и человечным отношением с ней возможно справиться.

# Коронавирус # общество # Галина Буро # Евгений Иванов # Валерий Енджиевский # Юлия Малявко # Елена Куприян # Фотофакт

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