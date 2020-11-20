«У нас создана волонтёрская сеть». Как студенты в Гродно помогают тем, кто находится на самоизоляции

Новости Беларуси. В Гродно во время второй волны коронавируса студенты-волонтеры оказывают помощь пожилым людям и тем, кто находится в группе риска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студенты гродненских вузов ежедневно принимают заявки – сходить за продуктами, бытовой химией или забрать рецепт в поликлинике.

С пожилыми людьми, которые соблюдают режим самоизоляции, волонтеры стараются контактировать минимально: оставляют продукты под дверью или передают, не заходя в квартиру. Все обеспечены масками, перчатками и антисептиками – ведь это забота и о себе, и о здоровье пенсионеров.

Юлия Малявко, волонтер отряда «Доброе сердце» Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Я только рада с ними и поговорить, и помочь им – и магазин, и лекарства. Потому что я понимаю, что любой человек может оказаться в ситуации, когда он просто не сможет сам что-то сделать.

Петр Косицкий, первый секретарь Гродненского городского комитета БРСМ:

Звонок поступает на горячую линию. Мы смотрим, в какой части города проживает тот или иной гражданин. У нас создана волонтерская сеть ребят, которые могут в определенное время сходить. И уже перенаправляем по своим первичным организациям.