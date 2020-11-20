Печерский лесопарк в Могилёве получит статус особо охраняемой территории. Что изменится?

Новости Беларуси. Любимое место отдыха могилевчан – Печерский лесопарк – приобретет новый статус. Уже к концу 2020 года он станет заказником местного значения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение сделать парк охраняемой территорией было принято в том числе из-за богатого видового разнообразия Печерского: здесь ученые обнаружили редкие растения и животных, многие из которых занесены в Красную книгу и международные списки охраны природы. Серди них летучие мыши – поздний кожан и бурый ушан.

Игорь Бородько, заместитель начальника Могилевской городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

На данный момент это 254 гектара земли. Соответственно, будет три участка. Горожан практически жесткие требования не коснутся, то есть они как гуляли, так и могут гулять по нашему Печерскому лесопарку. Единственное, будет требование на выгул собак (он будет запрещен ). Разведение костров, как и было, только будет в строго отведенных местах.

Николай Павленко, житель Могилева:

Сегодня у меня выдался выходной день. Я пришел поснимать, какое красивое озеро. Утки здесь плавают. Я шел, там белочки были.

Оксана Муравьева, жительница Могилева:

Ежедневно гуляю. Мне очень нравится это место. Я живу рядом здесь и очень хочется сохранить этот лес для наших детей, внуков.