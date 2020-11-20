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Печерский лесопарк в Могилёве получит статус особо охраняемой территории. Что изменится?

20 ноября 2020 22:25
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Новости Беларуси. Любимое место отдыха могилевчан – Печерский лесопарк – приобретет новый статус. Уже к концу 2020 года он станет заказником местного значения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Печерский лесопарк в Могилёве получит статус особо охраняемой территории. Что изменится?-1

Решение сделать парк охраняемой территорией было принято в том числе из-за богатого видового разнообразия Печерского: здесь ученые обнаружили редкие растения и животных, многие из которых занесены в Красную книгу и международные списки охраны природы. Серди них летучие мыши – поздний кожан и бурый ушан.

Печерский лесопарк в Могилёве получит статус особо охраняемой территории. Что изменится?-4

Игорь Бородько, заместитель начальника Могилевской городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
На данный момент это 254 гектара земли. Соответственно, будет три участка. Горожан практически жесткие требования не коснутся, то есть они как гуляли, так и могут гулять по нашему Печерскому лесопарку. Единственное, будет требование на выгул собак (он будет запрещен ). Разведение костров, как и было, только будет в строго отведенных местах.

Печерский лесопарк в Могилёве получит статус особо охраняемой территории. Что изменится?-7

Николай Павленко, житель Могилева:
Сегодня у меня выдался выходной день. Я пришел поснимать, какое красивое озеро. Утки здесь плавают. Я шел, там белочки были.

Печерский лесопарк в Могилёве получит статус особо охраняемой территории. Что изменится?-10

Оксана Муравьева, жительница Могилева:
Ежедневно гуляю. Мне очень нравится это место. Я живу рядом здесь и очень хочется сохранить этот лес для наших детей, внуков.

Печерский лесопарк в Могилёве получит статус особо охраняемой территории. Что изменится?-13

После официального объявления нового статуса на территории заказника будет введен особый режим. В частности, здесь запретят сплошную вырубку или любую деятельность, связанную со строительством.

# Парки # общество # Игорь Бородько # Николай Павленко # Оксана Муравьева # Фотофакт

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