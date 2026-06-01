Увольнение по инициативе нанимателя – что может потребовать работник, узнали у адвоката

Захар Ладутько, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Процедура увольнения для граждан Республики Беларусь является самой стрессовой ситуацией при трудовых отношениях между нанимателем и работником. Если с увольнением по соглашению сторон либо по инициативе работника вопросов возникает не так много, то с увольнением по требованию нанимателя либо по инициативе нанимателя – это вопрос очень серьезный. Трудовым кодексом Республики Беларусь определены основания, по которым наниматель имеет право вас уволить. Они четко определены в статье 42 Трудового кодекса. К таким основаниям относятся: ликвидация предприятий либо сокращение численности работников, несоответствие занимаемой должности вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей, прогулы, появление на работе в состоянии алкогольного опьянения, хищение имущества предприятия. Прежде чем понять, по какой причине и по какому основанию вас увольняют, я полагаю, что необходимо у нанимателя получить письменное уведомление о причинах и основаниях увольнения. После того, как вы получите письменное уведомление, не спешите, проанализируйте, является ли основание и причина увольнения действительной. Соответствует ли действительности основания, которые указаны в уведомлении. После того, как вы проанализируете причину и основание увольнения, вы можете с этим согласиться либо оспорить в судебном порядке.

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