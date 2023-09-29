СНГ оказался в эпицентре противостояния сильных мира сего – Виктор Хренин
Не допустить появления новых угроз внутри и у границ Содружества мы можем только совместными усилиями, заявил глава белорусского оборонного ведомства на заседании Совета министров обороны государств –участников СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мероприятие прошло в Туле. Как подчеркнул Виктор Хренин, сегодня на глобальную безопасность объединения влияют множество негативных факторов. СНГ оказалось в эпицентре противостояния сильных мира сего, а в такой ситуации обеспечить всестороннюю защиту независимости и целостности в одиночку не способно ни одно государство. Поэтому страны Содружества должны быть едины в военно-политических вопросах. Это позволит укрепить позиции СНГ на международной арене
Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:
В сложных внешнеполитических условиях наше Содружество продолжает выполнять свои функции по защите суверенитета, обеспечению условий для мирного и стабильного развития государств-участников. Государства Содружества разделяют и поддерживают принципы глобальной безопасности, стараются согласованно противодействовать санкционному давлению, считают целесообразным следовать принципам диалога, партнерства и взаимной выгоды, наращивают всестороннее взаимодействие как с традиционными партнерами, так и со всеми, кто выступает за формирование независимых центров силы в многополярном мире.
В ходе заседания министры обороны обменялись мнениями касательно военно-политической обстановки, обсудили вопросы сотрудничества, придания НИИ Вооруженных сил Беларуси статуса базовой научно-исследовательской организации стран СНГ в области исследования проблем обеспечения военной безопасности. Всего в повестке порядка 15 вопросов. Также главы оборонных ведомств познакомились с новейшими образцами вооружений. По итогам заседания утвержден план работы Совета министров обороны государств – участников СНГ на 2024 год. К слову, следующее заседание СМО СНГ планируется провести в 2024 году в Беларуси.