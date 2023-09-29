СНГ оказался в эпицентре противостояния сильных мира сего – Виктор Хренин

Не допустить появления новых угроз внутри и у границ Содружества мы можем только совместными усилиями, заявил глава белорусского оборонного ведомства на заседании Совета министров обороны государств –участников СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие прошло в Туле. Как подчеркнул Виктор Хренин, сегодня на глобальную безопасность объединения влияют множество негативных факторов. СНГ оказалось в эпицентре противостояния сильных мира сего, а в такой ситуации обеспечить всестороннюю защиту независимости и целостности в одиночку не способно ни одно государство. Поэтому страны Содружества должны быть едины в военно-политических вопросах. Это позволит укрепить позиции СНГ на международной арене

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:

В сложных внешнеполитических условиях наше Содружество продолжает выполнять свои функции по защите суверенитета, обеспечению условий для мирного и стабильного развития государств-участников. Государства Содружества разделяют и поддерживают принципы глобальной безопасности, стараются согласованно противодействовать санкционному давлению, считают целесообразным следовать принципам диалога, партнерства и взаимной выгоды, наращивают всестороннее взаимодействие как с традиционными партнерами, так и со всеми, кто выступает за формирование независимых центров силы в многополярном мире.