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Снег защищает корни растений от вымерзания. Что важно сделать садоводу в январе?

15 января 2023 07:20
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Если землю укрыл снег – это хорошо. Он предохраняет корни растений от вымерзания. И потому в саду и огороде необходимо немного похозяйничать: набросать снег под деревья, на пригнутые к земле побеги малины и винограда, на кусты смородины и крыжовника, а также на грядки, рассказали в программе «Плюс-минус».

Снег защищает корни растений от вымерзания. Что важно сделать садоводу в январе?-1

Особенно чувствительна к сильным морозам земляника – о ней необходимо позаботиться в первую очередь. В зонах с сильными ветрами хорошо бы выставить снегоулавливающие щиты. А вот с веток деревьев снег лучше струсить, особенно если это одно-, двух- или трехлетние саженцы. Делать это необходимо в полдень, когда снег немного подтает, с помощью длинного шеста, начиная с нижнего яруса веток.

Снег защищает корни растений от вымерзания. Что важно сделать садоводу в январе?-4

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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