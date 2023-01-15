Снег защищает корни растений от вымерзания. Что важно сделать садоводу в январе?

Если землю укрыл снег – это хорошо. Он предохраняет корни растений от вымерзания. И потому в саду и огороде необходимо немного похозяйничать: набросать снег под деревья, на пригнутые к земле побеги малины и винограда, на кусты смородины и крыжовника, а также на грядки, рассказали в программе « Плюс-минус » .

Особенно чувствительна к сильным морозам земляника – о ней необходимо позаботиться в первую очередь. В зонах с сильными ветрами хорошо бы выставить снегоулавливающие щиты. А вот с веток деревьев снег лучше струсить, особенно если это одно-, двух- или трехлетние саженцы. Делать это необходимо в полдень, когда снег немного подтает, с помощью длинного шеста, начиная с нижнего яруса веток.