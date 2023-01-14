Приметы на Крещение и прогноз на весну и лето. Вот как наши предки узнавали погоду

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Если 16 января вокруг луны появилось гало, на следующий день мороз усилится. Зайцы и лесные птицы потянулись к деревням в поисках еды – скоро сильно похолодает, рассказали в программе «Плюс-минус». Облака быстро плывут по небу – к перемене погоды и снегопаду. Деревья трещат – к морозам. 17 января старались узнать погоду на ближайшие дни. Безоблачное ночное небо с яркими звездами предвещает морозный день. Яркая полная луна – половодье весной. Облака плывут низко – к похолоданию.

18 января православные отмечают Крещенский сочельник – вечер накануне праздника Крещения Господня. В народе заметили: если в этот день началась метель, то снег будет идти и на Масленицу. В то же время снегопад предвещает хороший урожай гречихи. Небо заволокло тучами – морозы продержатся долго. Погода в Беларуси на неделю: в середине января будет до +6°C, ожидаются дожди и мокрый снег. Подробнее здесь. Православная церковь 19 января отмечает Крещение Господне. Как подметили наши предки, в этот период сильно холодает. Кстати, по народным приметам сегодня можно узнать, какими будут остаток зимы, предстоящие весна и лето. К примеру, сильная метель на Крещение – к снегопадам и морозам в марте и апреле. А если идет дождь, то и весь январь будет дождливым и сырым.