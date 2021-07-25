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«Снасти являются хорошим проводником». Что делать, если молния застала вас на рыбалке?

25 июля 2021 19:46
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Новости Беларуси. Примером непредсказуемости стихии стал случай в Минском районе. От удара молнии погибла девушка. Она вместе с друзьями пряталась под деревом. Другие пострадавшие все еще в больнице, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Снасти являются хорошим проводником». Что делать, если молния застала вас на рыбалке?-1

В таких ситуациях крайне тяжело подбирать слова. Правильно ли сделали молодые люди, когда стали прятаться под деревом? С детства нас учат, что так делать нельзя. Но ведь такие ситуации – редкость. Не сразу сообразишь, куда бежать и где переждать стихию.

Оксана Семашко не только побывала на месте трагедии, но и разыскала тех, кому повезло выжить после удара молнии.

Возможно, их воспоминания и эмоции, а также советы спасателей помогут в будущем принимать правильные решения в экстренных ситуациях.

«Снасти являются хорошим проводником». Что делать, если молния застала вас на рыбалке?-4

Оксана Семашко, корреспондент:
Особо опасна гроза для любителей отдыха у воды. Вода – отличный проводник тока. Удар молнии распространяется вокруг водоема в радиусе 100 метров. Как видим, отсюда до места трагедии еще меньше.

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«Снасти являются хорошим проводником». Что делать, если молния застала вас на рыбалке?-7

Сегодня на пляже о том страшном дне напоминают не только цветы и венки. Беспощадная молния исполосовала ольху сверху донизу. И нанесла непоправимую рану сразу пяти семьям. И эта рана сейчас как будто кровоточит по дереву.

Юрий Степанов:
Речка течет, и удар молнии в речку. Прямо все вскипает. Мы сами были здесь. Дождь пошел. Мы собрались и уехали.

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«Снасти являются хорошим проводником». Что делать, если молния застала вас на рыбалке?-10

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Если вы находитесь в лесу, то ни в коем случае не прячьтесь под одиноко стоящими большими деревьями. Посмотрите низкорослые кусты. И там обязательно укройтесь. Если вы находитесь на рыбалке, то необходимо ее немедленно прекратить, поскольку снасти являются хорошим проводником.

Подробности в видеоматериале.

# Удар молнии # общество # Юрий Стапанов # Анастасия Швайбович # Оксана Семашко # Фотофакт

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