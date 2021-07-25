«Снасти являются хорошим проводником». Что делать, если молния застала вас на рыбалке?

Новости Беларуси. Примером непредсказуемости стихии стал случай в Минском районе. От удара молнии погибла девушка. Она вместе с друзьями пряталась под деревом. Другие пострадавшие все еще в больнице, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В таких ситуациях крайне тяжело подбирать слова. Правильно ли сделали молодые люди, когда стали прятаться под деревом? С детства нас учат, что так делать нельзя. Но ведь такие ситуации – редкость. Не сразу сообразишь, куда бежать и где переждать стихию. Оксана Семашко не только побывала на месте трагедии, но и разыскала тех, кому повезло выжить после удара молнии. Возможно, их воспоминания и эмоции, а также советы спасателей помогут в будущем принимать правильные решения в экстренных ситуациях.

Оксана Семашко, корреспондент:

Особо опасна гроза для любителей отдыха у воды. Вода – отличный проводник тока. Удар молнии распространяется вокруг водоема в радиусе 100 метров. Как видим, отсюда до места трагедии еще меньше. Шанс на жизнь был равен нулю. История ребёнка, которого насквозь пронзила молния

Сегодня на пляже о том страшном дне напоминают не только цветы и венки. Беспощадная молния исполосовала ольху сверху донизу. И нанесла непоправимую рану сразу пяти семьям. И эта рана сейчас как будто кровоточит по дереву. Юрий Степанов:

Речка течет, и удар молнии в речку. Прямо все вскипает. Мы сами были здесь. Дождь пошел. Мы собрались и уехали. «Вот как я это видел глазами своими». Рассказ мальчика, который выжил после удара молнии