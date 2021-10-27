Сергеенко о приёме граждан: где проблемы не решаются, носят хронический характер, люди объединяются и пишут обращения

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

И сегодня прием показал, что вопросы жилищно-коммунального хозяйства, городского хозяйства решаются достаточно оперативно, быстро на местном уровне. В Минской области используются в том числе новые формы работы – диалоговые площадки, обсуждение тех или иных проектов по реализации конкретных объектов, ремонту дорог, строительству объектов в том или ином месте с учетом мнения населения. Проводится общественное обсуждение. Это вызывает определенный интерес населения. И этим тоже можно объяснить рост коллективных обращений, с одной стороны. А с другой стороны, там, где проблемы не решаются, там, где они носят хронический характер, из года в год поднимаются, тогда тоже люди объединяются и пишут обращения. И самое главное – находить приемлемое решение, чтобы они не перерастали в хроническую плоскость и чтобы они не приобретали политизированный характер. Потому что некоторые пытаются спекулировать действиями власти в связи с нерешением той или иной проблемы. Поэтому и задача каждого руководителя на своем месте – вникать, помогать, решать. Такая система работы с гражданами, наверное, существует далеко не в каждой стране, как у нас. И вы знаете, к этому очень серьезное отношение и со стороны Президента нашей страны, и на всех уровнях власти, во всех организациях и структурах.