Сергеенко о приёме граждан: где проблемы не решаются, носят хронический характер, люди объединяются и пишут обращения

Новости Беларуси. В Вилейке личный выездной прием граждан провел глава Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Вилейке личный выездной прием граждан провел глава Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди вопросов, поступивших Игорю Сергеенко, – обеспечение жильем многодетных семей, начисление пенсий, капитальный ремонт домов. Обращения поступали не только из райцентра. Так, например, жители Ждановичей приехали с транспортной проблемой. В агрогородке с начала октября отменены некоторые маршрутные такси. А курсирующий транспорт не доезжает до их домов. Дети из школы вынуждены идти четыре, а то и шесть километров пешком, что небезопасно. Особенно в осенне-зимний период.
Дети вынуждены идти пешком 6 км. С какой проблемой столкнулись жители Ждановичей? – читайте здесь.
Стоит задача изучить маршруты общественного транспорта и совместно найти оптимальный вариант. Всего на прием записались 8 человек. Каждую проблему досконально выслушали. В решении участвовали и профильные специалисты. Все вопросы взяты на контроль. В целом, если говорить о Вилейском районе, то количество обращений жителей в Администрацию Президента сократилось.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
И сегодня прием показал, что вопросы жилищно-коммунального хозяйства, городского хозяйства решаются достаточно оперативно, быстро на местном уровне. В Минской области используются в том числе новые формы работы – диалоговые площадки, обсуждение тех или иных проектов по реализации конкретных объектов, ремонту дорог, строительству объектов в том или ином месте с учетом мнения населения. Проводится общественное обсуждение. Это вызывает определенный интерес населения. И этим тоже можно объяснить рост коллективных обращений, с одной стороны. А с другой стороны, там, где проблемы не решаются, там, где они носят хронический характер, из года в год поднимаются, тогда тоже люди объединяются и пишут обращения. И самое главное – находить приемлемое решение, чтобы они не перерастали в хроническую плоскость и чтобы они не приобретали политизированный характер. Потому что некоторые пытаются спекулировать действиями власти в связи с нерешением той или иной проблемы. Поэтому и задача каждого руководителя на своем месте – вникать, помогать, решать. Такая система работы с гражданами, наверное, существует далеко не в каждой стране, как у нас. И вы знаете, к этому очень серьезное отношение и со стороны Президента нашей страны, и на всех уровнях власти, во всех организациях и структурах.
Приходили сегодня, 27 октября, не только с проблемами, но и с благодарностью. Так, визит местной жительницы Анны Гилевской начался с теплых слов. Ей, одинокому инвалиду второй группы, помогли отремонтировать дворовую территорию.