9 мая на некоторых участках дорог ограничат движение транспорта

Так, завтра движение на участке проспекта Независимости от ул. Я. Купалы до пр. Машерова, а также на ул. Захарова (от пр. Независимости до ул. Первомайской) и ул. Киселева (от пр. Независимости до ул. Красной) ограничат с 12:30.

А с 7 до 20 часов ограничения будут действовать по бульвару Мулявина: от проспекта Независимости до улицы Золотая Горка; по улице Золотая Горка: от четной до нечетной стороны бульвара Мулявина, а также на участке от улицы Золотая Горка до проспекта Независимости. В связи с проведением мероприятий у Дворца спорта 9 мая с 19:00 и до их завершения движение ограничат на пр. Победителей от ул. Мельникайте до ул. Интернациональной. Госавтоинспекция просит учитывать эту информацию при выборе маршрута.