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9 мая на некоторых участках дорог ограничат движение транспорта

08 мая 2026 18:45
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В связи с проведением торжественных мероприятий ко Дню Победы 9 мая на некоторых участках улично-дорожной сети Минска будет временно запрещено движение всех видов транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

9 мая на некоторых участках дорог ограничат движение транспорта-2

Так, завтра движение на участке проспекта Независимости от ул. Я. Купалы до пр. Машерова, а также на ул. Захарова (от пр. Независимости до ул. Первомайской) и ул. Киселева (от пр. Независимости до ул. Красной) ограничат с 12:30.

9 мая на некоторых участках дорог ограничат движение транспорта-4

А с 7 до 20 часов ограничения будут действовать по бульвару Мулявина: от проспекта Независимости до улицы Золотая Горка; по улице Золотая Горка: от четной до нечетной стороны бульвара Мулявина, а также на участке от улицы Золотая Горка до проспекта Независимости. В связи с проведением мероприятий у Дворца спорта 9 мая с 19:00 и до их завершения движение ограничат на пр. Победителей от ул. Мельникайте до ул. Интернациональной. Госавтоинспекция просит учитывать эту информацию при выборе маршрута.

# Дороги # транспорт # День Победы

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