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На стадии 1/8 финала – Илья Протас завершил сезон в АХЛ

08 мая 2026 20:05
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В Американской хоккейной лиге состоялись очередные матчи 1/8 финала. «Херши», за который выступает Илья Протас, проиграл «Уилкс-Барре» в серии второго раунда Кубка Колдера и завершил сезон, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

За шесть поединков плей-офф белорусский нападающий набрал 6 очков. В регулярном чемпионате Илья заработал 66 баллов, став лучшим бомбардиром своей команды. Также соотечественник был признан «новичком сезона» в АХЛ и дебютировал за «Вашингтон» в НХЛ. Борьбу все еще продолжает «Коачелла» с Андреем Лошко. Пятое противостояние против «Онтарио» калифорнийцы проведут 10 мая.

# Хоккей # Илья Протас

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