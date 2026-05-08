На стадии 1/8 финала – Илья Протас завершил сезон в АХЛ

В Американской хоккейной лиге состоялись очередные матчи 1/8 финала. «Херши», за который выступает Илья Протас, проиграл «Уилкс-Барре» в серии второго раунда Кубка Колдера и завершил сезон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За шесть поединков плей-офф белорусский нападающий набрал 6 очков. В регулярном чемпионате Илья заработал 66 баллов, став лучшим бомбардиром своей команды. Также соотечественник был признан «новичком сезона» в АХЛ и дебютировал за «Вашингтон» в НХЛ. Борьбу все еще продолжает «Коачелла» с Андреем Лошко. Пятое противостояние против «Онтарио» калифорнийцы проведут 10 мая.