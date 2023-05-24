На X Форуме регионов Беларуси и России значительно расширят участие молодёжи

В мире сейчас идет геополитический раздел, и помочь разобраться молодежи в этой информационной паутине способно реальное общение. В этом убеждена спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Совете Республики сегодня, 24 мая, прошла встреча с участниками белорусско-российской молодежной школы «Взгляд в будущее Союзного государства». Юные лидеры из студенческой среды говорили о национальной и экономической безопасности, традиционных семейных ценностях. Участники диалога также поделились с сенаторами собственными наработками по развитию в стране парламентаризма, предпринимательства, волонтерства. Обмен опытом также важен на уровне малых и больших городов обеих стран в сфере образования, в науке и культуре. 26 июня представители Беларуси и России соберутся на Форуме регионов. Участие молодежи в его секциях в 2023 году будет значительно расширено.

Вадим Плис, учитель истории гимназии Белоозерска:

Для меня лично это хорошая возможность подружиться, познакомиться и найти контакты с молодежными организациями, которые есть в России. Поэтому такой контакт очень важен. И главное, этот форум – хорошая возможность найти новых друзей и устанавливать какое-то сотрудничество между Беларусью и Россией именно в рамках реализации молодежной политики.

Ольга Почанина, студентка Самарского государственного социально-педагогического университета (Россия):

Я, на самом деле, вообще в восторге. Это такая возможность для молодежи, для нас, для ребят задать вопросы, увидеть, насколько власти открыты к нам, как они готовы нас услышать.