В Минске прошел финал республиканских соревнований по шахматам «Белая ладья»

Развитие этого вида спорта в Беларуси и организация соревновательного процесса для школьников – основные задачи турнира. Абсолютно любая школа может подать заявку и дойти до финала, который собрал 16 лучших команд. В каждом коллективе по 4 человека – максимум трое парней и минимум одна девушка. Участники имеют возможность проверить свои силы в борьбе с сильнейшими соперниками.

Юрий Борсук, главный судья турнира:

Команды отбирались – по две из каждой области прошли свои отборы и две команды из онлайн-турнира. Турнир получился очень интересный, очень эмоциональный. Для школьников это возможность познакомиться с другими ребятами, узнать, как играют другие. Хороший тренировочный опыт, возможность понять, насколько ты сейчас силен, на каком ты уровне находишься по сравнению с сильнейшими детьми.