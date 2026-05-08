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В Минске прошел финал республиканских соревнований по шахматам «Белая ладья»

08 мая 2026 20:15
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В Минске завершился финал республиканских соревнований по шахматам «Белая ладья», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тему продолжит Денис Пащеня.

В Минске прошел финал республиканских соревнований по шахматам «Белая ладья»-2

Развитие этого вида спорта в Беларуси и организация соревновательного процесса для школьников – основные задачи турнира. Абсолютно любая школа может подать заявку и дойти до финала, который собрал 16 лучших команд. В каждом коллективе по 4 человека – максимум трое парней и минимум одна девушка. Участники имеют возможность проверить свои силы в борьбе с сильнейшими соперниками. 

В Минске прошел финал республиканских соревнований по шахматам «Белая ладья»-4

Юрий Борсук, главный судья турнира:
Команды отбирались – по две из каждой области прошли свои отборы и две команды из онлайн-турнира. Турнир получился очень интересный, очень эмоциональный. Для школьников это возможность познакомиться с другими ребятами, узнать, как играют другие. Хороший тренировочный опыт, возможность понять, насколько ты сейчас силен, на каком ты уровне находишься по сравнению с сильнейшими детьми.

Смотрите в видео.

# Шахматы

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