Игроки минского «Динамо» провели тренировку с ребятами из «Динамо-Джуниверс – 2017»

Ребята с нетерпением ждали своих кумиров. За «зубрами», которые радовали своими победами и достижениями на протяжении сезона, следила вся страна. И эта встреча для мальчишек стала настоящим праздником. Мастера делились опытом, разбирали игровые эпизоды и общались с юными хоккеистами, которые в свою очередь с большим интересом включались в работу и старались максимально использовать каждую минуту на льду.

Игроки и наставники минского «Динамо» приняли участие в тренировке воспитанников школы «Динамо-Джуниверс» 2017 года рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Андрей Стась, игрок ХК «Динамо-Минск»: Отличная атмосфера, отличные впечатления. Классно, что очень квалифицированный тренерский штаб. Классно, что все ребята стараются и горят хоккеем.

Виталий Пинчук, игрок ХК «Динамо-Минск»:

Хороший уровень у ребят. Все катаются, все владеют шайбой. Я с ними вместе делаю, показываю, может, перенимать будут.

Юные «динамовцы» получили уникальный опыт, важные советы, незабываемые эмоции и, самое главное, вдохновение, которое придаст новый импульс для тренировок и побед.