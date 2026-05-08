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Игроки минского «Динамо» провели тренировку с ребятами из «Динамо-Джуниверс – 2017»

08 мая 2026 20:10
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Игроки и наставники минского «Динамо» приняли участие в тренировке воспитанников школы «Динамо-Джуниверс» 2017 года рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ребята с нетерпением ждали своих кумиров. За «зубрами», которые радовали своими победами и достижениями на протяжении сезона, следила вся страна. И эта встреча для мальчишек стала настоящим праздником. Мастера делились опытом, разбирали игровые эпизоды и общались с юными хоккеистами, которые в свою очередь с большим интересом включались в работу и старались максимально использовать каждую минуту на льду.

Игроки минского «Динамо» провели тренировку с ребятами из «Динамо-Джуниверс – 2017»-2

Андрей Стась, игрок ХК «Динамо-Минск»:
Отличная атмосфера, отличные впечатления. Классно, что очень квалифицированный тренерский штаб. Классно, что все ребята стараются и горят хоккеем. 

Игроки минского «Динамо» провели тренировку с ребятами из «Динамо-Джуниверс – 2017»-4

Виталий Пинчук, игрок ХК «Динамо-Минск»:
Хороший уровень у ребят. Все катаются, все владеют шайбой. Я с ними вместе делаю, показываю, может, перенимать будут. 

Юные «динамовцы» получили уникальный опыт, важные советы, незабываемые эмоции и, самое главное, вдохновение, которое придаст новый импульс для тренировок и побед. 

# Хоккей Беларуси # Виталий Пинчук # Андрей Стась

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