Мужчина долгое время оскорблял Президента в Сети. Вот чем закончилась эта история

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим жесткое задержание змагаров на границе. В гостях политолог Александр Шпаковский и специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая.
Григорий Азаренок, СТВ:
Он публично гадил, унижал, оскорблял. Мы его публично и спрашиваем: зачем ты это делаешь? Когда некоторые, в том числе и у нас, некоторые простодушные люди говорят: может, хватит эти ролики показывать. Если такие персонажи поймут, подумают, почувствуют, что закончилась череда репрессий, они же распоясаются. Они не поймут, может, реальности и пойдут совершать то, что они делают. Поэтому такой подход, мне кажется, сейчас единственно верный.
Людмила Гладкая, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня»:
Я считаю, что это очень даже правильно. Да, они публично выступали, пускай публично и покажут. Я специально распечатала эти комментарии, которые он писал. Там и ты есть, Александр Павлович, Президент, министры – компания та же. Человек писал такими словами, будто пьянющее быдло. А тут сидел такой скромный, тихим и дрожащим голосочком нам что-то рассказывал, как он раскаивается, извиняется. Я распечатала все комментарии, положила рядом с ним, чтобы он все прочитал, вспомнил. Там какие-то мыслительные процессы прошли. Это как будто два разных человека. Я иной раз думаю: слава богу, что у нас такие змагары, слава богу, что эти уехали туда.
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