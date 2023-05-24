Мужчина долгое время оскорблял Президента в Сети. Вот чем закончилась эта история

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим жесткое задержание змагаров на границе. В гостях политолог Александр Шпаковский и специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая.

Григорий Азаренок, СТВ:

Он публично гадил, унижал, оскорблял. Мы его публично и спрашиваем: зачем ты это делаешь? Когда некоторые, в том числе и у нас, некоторые простодушные люди говорят: может, хватит эти ролики показывать. Если такие персонажи поймут, подумают, почувствуют, что закончилась череда репрессий, они же распоясаются. Они не поймут, может, реальности и пойдут совершать то, что они делают. Поэтому такой подход, мне кажется, сейчас единственно верный.