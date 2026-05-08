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Белорусы вышли в три финала на старте первого этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

08 мая 2026 20:18
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Белорусы вышли в три финала на старте первого этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

В мужской байдарке-одиночке на дистанции в один километр за награды поборются наши Олег Юреня и Владислав Кравец. На предварительной стадии земляки попали в топ-10. В женской байдарке-четверке за место на пьедестале на 500-метровке поспорят Маргарита Ткачева, Владислава Скриганова, Инна Савчук и Надежда Кушнер, а каноист Станислав Савельев будет представлен в главном заезде на 200-метровке. Первые комплекты наград будут разыграны уже завтра, 9 мая. 

# Гребля

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